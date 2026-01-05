屏東遊客看一眼引來「看三小」 與台東兄弟檔互毆送醫送辦

屏東遊客有人眼眶瘀青，有人額頭被打破送醫。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕屏東的一群遊客到台東跨年，日前深夜在知本溫泉區路邊吃鹹穌雞，剛好台東在地一對陳姓兄弟也上前購買吃食，以蔡姓男子為首的屏東遊客望了一眼引來「看三小」，雙方就在路邊展開混戰，屏東遊客抄起店家桌椅便打，陳姓兄弟則跑回車上拿高爾夫球竿互毆，5比2結果雙雙頭破血流分別送醫。

雙方都是約30至35歲男子，加上陳男又有飲酒，與對方從口角變成互毆。所幸僅是皮肉外傷，民眾報案後警方到場，又發現人數眾多，市區不僅加派警力，險克制不住，知本消防分隊鄰近救護車都被調光才將一票人全塞滿台東三大醫院急診室。

雖然蔡男這方5人具優勢，但陳姓兄弟身材優勢把對方打到眼眶瘀青，因此抄起店家桌椅就打，陳男則是跑回車上抽出高爾夫球竿狂揮，大家都打得頭破血流，現場狼籍，其中蔡男頭部傷勢較重較晚出院。警方以依妨害秩序、傷害等罪嫌函送地檢署偵辦。

