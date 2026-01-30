屏東遭怪手壓死機車騎士留3子女 專案捐款啟動

（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）屏東縣萬巒鄉孫姓男子日前騎車時，遭從大貨車上翻落怪手壓死。屏東縣社會處表示，孫男為低收入戶且是家中經濟支柱，留有3名年幼子女，已指派社工協助並開啟專案捐款。

屏東縣萬巒鄉28日上午發生一起死亡車禍，一輛載運怪手的大貨車轉彎時，車上怪手不穩翻落，壓到對向43歲孫姓騎士，導致他傷勢過重，搶救後仍宣告不治。

屏東縣政府社會處今天新聞稿表示，接獲通報後已啟動社工主動關懷訪視，孫男為低收入戶，同時也是家中主要經濟支柱，家有3名年幼子女需要照顧，社會處社福中心已開案指派社工員協助案家度過難關。

廣告 廣告

社會處表示，縣府後續提供急難慰問、南山人壽微型保險死亡給付、協助家屬辦理喪葬、心理支持關懷及未成年子女後續生活照顧等服務。由於案家現在不斷接到捐款電話，也擔心個資外洩及影響福利資格，希望委託縣府接受外界主動捐款，並同意受縣府社會救助金管理委員會監督，採信託方式協助管理。

社會處表示，為協助案家渡過難關，屏東縣社會救助金專戶即日起至2月28日止，新增指定用途「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案，若民眾欲主動捐款，可採臨櫃匯款或線上捐款，詳情可見社會處網站（https://reurl.cc/qKe6zp）。（編輯：張銘坤）1150130