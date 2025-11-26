屏東遶境攔轎爆衝突！轎班掏彈簧刀砍人「深可見骨噴血」 還逼下跪道歉

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

高雄轎班受邀到屏東遶境，卻因為隊伍順序爆發衝突。（圖／翻攝畫面）

遶境衝突砍人濺血！屏東縣內埔鄉一間宮廟22日舉辦遶境活動，因為行徑隊伍順序爆發口角，地主轎班爲了圓滿落幕下跪道歉，豈料，其中一名劉姓男子卻遭高雄轎班持彈簧刀砍傷手腕及肩部，傷口深可見骨，至今仍得不到對方一句道歉。由於劉男未提傷害告訴，警方以社維法偵辦。

劉男當場遭彈簧刀砍傷，鮮血狂從傷口噴出。（圖／翻攝畫面）

宮廟舉辦遶境活動，轎班一次又一次發生碰撞，雙方火大爆發衝突，高雄轎班人員火氣很大，拿起彈簧刀砍人。劉男遭劃傷，手上傷口皮開肉綻深可見骨，當場鮮血狂湧，在場警方立即將他送醫治療。

廣告 廣告

屏東宮廟人員還原當下，高雄轎班半路攔截主轎，雙方開嗆吵起來，屏東轎班這方有人講了句「不要那麼大聲」，隨即有人遭對方刀砍濺血。為了讓廟會圓滿，主家依照對方要求下跪道歉，至今動手砍人的父子至今仍不聞不問。

遶境爆衝突濺血，劉男送醫無大礙，警方依社維法偵辦。（圖／翻攝畫面）

屏東內埔分局表示，傷這劉男在醫院包紮後，已到派出所完成報案及指認涉案人員，雖未提出傷害告訴，但警方仍依社會秩序維護法偵辦。



屏東,高雄,轎班,衝突,彈簧刀（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

睡人夫當小三、她理直氣壯怒嗆：沒離婚不算侵權！人妻怒告…法官給答案

5度闖閨房爽揉親姊姊胸部！她隱忍4年決定「大義滅親」怒揭色弟弟惡行

廟前喝酒鬧事…水果商勸他：人家在拜拜，別吵！慘遭醉漢拿雨傘戳瞎眼

角頭「瘋寬」車停殯儀館…人倒車內身旁留槍、心臟中彈亡！明解剖追死因

