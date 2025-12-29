屏東選戰 「引流」事件決定勝負

（圖／本報系資料照）

談屏東縣長選舉，最容易失焦的是把它寫成「誰比較會跑行程」。但2026這一局，真正決定勝負的，仍是基本盤。票的移動，往往被「會痛的公共事件」牽引。

2018年屏東縣長選舉，民進黨潘孟安拿下26萬2809票（55.90％），國民黨蘇清泉19萬7518票，差距是典型的結構性勝利：領先幅度大、翻盤門檻高。2022年周春米21萬7537票（49.09％），蘇清泉20萬6460票（46.59％），差距只剩1萬1077 票，換算約2.5個百分點。

再看2024區域立委：屏東第1選區鍾佳濱得票率48.4％，第2選區徐富癸得票率53.38％，民進黨席次全拿，但已呈現「靠經營、靠對手失分」的競爭型態，而不是輾壓型態。

很多縣市的選舉，最後會被某種「引流事件」決定：它不一定每天佔版面，但一旦發生，就能把原本冷感的選民拉回公共議程，甚至拉進投票所。屏東近年的引流事件，幾乎都指向同一個詞：公共安全。

周春米的壓力，核心在於她必須面對「已經發生」的事，而且還得回答「後來做了什麼」。第一，安泰醫院大火，官方文件把問題從意外推向治理：監察院的新聞稿指出，安泰醫院火災後清查，轄內多家醫院涉及公安申報缺失與違建作醫療使用；並批評縣府對違建部分未依法勒令停止使用或斷水斷電等，要求徹底檢討改進，也點出中央醫院評鑑與建築安全管理需修正。

第二，明揚爆炸，長尾陰影會在選戰被重新點名：明揚公司爆炸發生於2023年9月22日；屏東地檢署提起公訴新聞稿也清楚描述偵辦、鑑定與起訴方向。法律責任主要落企業與相關人員，但政治責任不會自動消散。因為對一般選民來說，它會被記成一種「地方風險感」：工安與醫療安全接連被擊穿，政府是否真的把制度補起來？這個疑問會在選前被反覆喚醒。

因此，周春米2026想守住50％ 上下的窄門，不只要談建設與福利，更要把「兩次重創」轉化成「治理升級」：讓選民看到制度如何改、稽查如何跑、跨局處協作如何常態化，而不是只在災後才啟動。

國民黨徵召蘇清泉參選屏東縣長，這選擇可以理解：2022他把差距壓到1萬1077票，逼近五五波。但政治不是只有「能加多少票」，也有「會先掉多少票」。蘇清泉的核心難題，恰恰落在安泰醫院案的司法進行式：報導指出屏檢作出緩起訴處分，包括支付公庫1000萬、偏鄉義診等，但高分檢撤銷緩起訴、發回續查，理由包括重大公安事故處置妥當性與警惕效果等。

這會形成非常現實的「信任門檻」，蘇清泉可以強調長期醫療服務與地方熟悉，但選民也會追問，「你要管全縣公安，你與這起事故的關聯如何說清楚？」這類疑問一旦被引流放大，後續效應會直接折損爭取中間與游離選票的空間。

蘇清泉還有更政治性的麻煩：若主打「最懂醫療、最能改革醫療與長照」，就必須同時提出「如何利益迴避」的制度方案，例如稽查制度的獨立性、資訊公開的可驗證性、違規處置的標準化。否則，他的醫界資歷可能同時被解讀成資產與風險：一面是專業，一面是「自己人管自己人」的疑慮。蘇清泉要把46.59％往上推，不只靠動員，更靠說服：把質疑轉化為制度承諾，而且是能被檢驗的承諾。

把數字與引流合在一起，2026屏東是三條同時運算的算式：1.民進黨的50％保衛戰：從2018的55.90％下滑到2022的49.09％，顯示優勢仍在，但再也不是「躺著選」。2.國民黨的追分戰：2022已逼近，但要超車，必須跨過安泰案的信任門檻，否則追分會在關鍵段落失血。3.游離票的被動員戰：屏東的第三勢力不像某些縣市有穩定板塊，更像被事件推動的潮汐。

引流事件越強，游離票越可能被迫選邊或乾脆不投；而在窄門選戰裡，這些「幾千票」往往就是勝負差。

（作者為銘傳大學廣電系主任，聚傳媒同步授權）