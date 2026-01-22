屏東邀您搭乘時光機 重返老街景、柑仔店，展現一場時光旅程！
演武場戶外廣場大型經典小豬撲滿造型裝置，為展覽增添年味
【旅遊經 洪書瑱報導】
時光的更迭，日新月異的進步，帶來極快的節奏，突顯出舊時光的老味道更令人懷念，現在屏東邀您搭乘時光機前往屏東演武場，於「屏藏心-舊時光月台」特展中，在「懷舊」與「收藏」的主題裡，透過情境式策展手法，重現老街景、柑仔店、黑膠唱片與經典生活物件，與民眾一起展開一場溫柔而動人的時光旅程，重溫過往的生活溫度與記憶。
演武場
屏東演武場「屏藏心-舊時光月台」特展 讓民眾找回記憶中的生活風景
屏東演武場「屏藏心-舊時光月台」特展 讓民眾找回記憶中的生活風景
屏東演武場「屏藏心-舊時光月台」特展重現老街柑仔店
屏東演武場「屏藏心-舊時光月台」特展展出老物件,引人回味
屏東演武場「屏藏心-舊時光月台」特展 讓民眾找回記憶中的生活風景
此次展覽邀請收藏家李家羽與金愛娣共同參與，展出多年珍藏的老物件，並規劃「記憶街景」、「懷舊生活」及「收藏展示」三大展區。展場中可見雜貨店、公用電話等熟悉街道意象，喚起昔日街坊日常的集體記憶。另也重現客廳、臥房等居家場景，呈現早年家庭生活的質樸樣貌。展覽同時展出黑膠唱片、玩具公仔、復古玩具等經典收藏品，勾勒不同年代的生活軌跡，在寒假的開始，不妨祖孫三代，家長帶著孩子或孫子，長輩藉由場景回憶，也能讓孩子們知道爺爺、奶奶、爸爸、媽媽曾經生活的樣貌，創造共同的記憶與話題！
另外，不能錯過還有演武場戶外廣場，所特別設置大型經典小豬撲滿造型裝置，討喜可愛，同時在過年的期間中，也象徵「聚財、存福」的美好寓意；隨著農曆新年腳步將近，也為展覽增添濃厚年節氛圍，吸引來往民眾駐足拍照打卡。
此次藏品多半來自屏東在地收藏家李家羽，人稱「富哥」的他，因為迷戀老物的質感而展開尋寶旅程。二十多年來，他把與過去生活息息相關的老站牌、童玩、公仔與各式帶著歲月痕跡的物件，一件件細心保存下來。
屏東文化處表示，收藏不只是物件的留存，更是對故事與溫度的累積。「屏藏心-舊時光月台」不僅是一場懷舊展覽，更是一段跨世代的情感對話，透過一件件老物件訴說時間的故事，讓不同年齡層的觀眾在展場中找到屬於自己的記憶片段，展期自即日起至3月15日止，活動期間可免費參觀，邀請民眾走進展場，在老建築與懷舊主題交織的空間中，感受專屬文化記憶與時光風景。
以上圖片：屏東文化處提供
其他人也在看
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8則留言
彰化縣警察局卸、新任局長交接 陳明君榮陞警政委員、陳世煌接棒守護治安
彰化縣警察局今（20）日舉行卸任、新任局長交接典禮，由彰化縣長王惠美主持，警政署督察室主任王文澤監交，場面隆重、貴賓雲集。卸任局長陳明君榮陞內政部警政署警政委員，新任局長由刑事警察局副局長陳世煌接任。王惠美縣長表示，陳明君局長自113年1月17日到任以來，與縣府團隊及各界互動良好，領導有方，在全體警察同仁努力下，彰化治安表現深獲縣民肯定。任內查獲詐欺集團597件、犯嫌3,798人次，查扣不法所得總價值逾8.3億元，攔阻詐騙金額近8.9億元，累計阻斷詐團金流突破17.2億元，打詐及掃黑績效亮眼，分別蟬聯全國同步打詐專案四連霸、掃黑行動五連霸，屢獲中央表揚，實至名歸。王惠美指出，新任局長陳世煌畢業於中央警察大學，歷任刑事警察局、高雄市多個分局、國道公路警察局、苗栗縣警察局及新北市警察局等重要職務，內外勤經驗完整，具備深厚刑事專業與反詐實務，期許就任後持續精進，帶領警察團隊再創佳績。王惠美強調，縣府高度重視警政工作，115年警政相關預算達10.9億元，持續建置天眼防衛網、改善警察辦公環境及汰換老舊警用車輛，全力支持警察同仁執勤需求，打造更安全宜居的彰化。議長謝典霖肯定卸任與新任局長表現，期許台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
媽祖單元劇北港朝天宮開拍 王中平"跨性別"演媽祖化身
中部中心／黃毓倫、林軒震、蔡松霖 雲林報導媽祖單元劇如火如荼開拍，劇組來到北港朝天宮，舉行開鏡儀式，這回單元劇的媽祖化身很特別，是由男藝人王中平來飾演。王中平是虔誠的媽祖信徒，拜了一輩子的媽祖，心中自有媽祖的形象，他一度質疑自己能勝任角色嗎？看了劇本才知道，媽祖形象萬千，不拘泥於性別！媽祖單元劇劇組工作人員，以及演員，來到北港朝天宮舉行開鏡儀式，上香祈福過程，包括廟方，還有雲林縣大家長張麗善也來了。這回媽祖化身，不是女演員來演出，而是資深藝人王中平擔綱演出。演員王中平：「我也是一直都在拜媽祖，所以在我的內心裡面，媽祖是很鮮明的，當初找我演這一個角色，我在想說我可以嗎，不過我覺得，劇情它說服了我，因為媽祖的形象其實萬萬千。」究竟什麼樣的形象與劇情，說服了王中平，願意跨性別飾演媽祖化身？劇組出外景，來到北港朝天宮舉辦開鏡儀式。（圖／民視新聞）演員王中平：「一個流浪漢，他也可以給我們一些啟發，也許他有他的善良跟他的智慧，我覺得這個是一個，很奇幻的故事，然後不會很八股。」同台演出的演員陣容，還有徐千京、海裕芬等人，劇本內容以信仰走進現代生活為主軸，傳揚媽祖大愛精神。雲林縣長張麗善：「暴力充斥的社會，我們希望透過一個信仰，讓大家秉持著媽祖的精神，有慈悲心有愛心有善心，那也有善念。」雲林縣長張麗善也來逗熱鬧，與劇組一起上香祈福。（圖／民視新聞）戲劇反映真實人生，雲林縣長張麗善也很期待戲劇播出，透過信仰，教化人心！原文出處：媽祖單元劇北港朝天宮開拍 王中平"跨性別"演媽祖化身 更多民視新聞報導媽祖單元劇豐原開拍 黃湘婷飾演"龐克風"媽祖化身媽祖也想看! 紙風車彩排 白沙屯媽祖突停駐舞台前奇幻溫情"媽祖在人間" 台中太平開鏡拍"愛的記憶"民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
北海岸冬遊首選 探訪石門百年梯田與三芝三生步道
新北市農業局二十二日表示，冬季週末前往北海岸踏青，除可到龜吼、富基漁港品嚐直送的現流海鮮與當季肥美螃蟹，欣賞沿途風稜石、老梅綠石槽等具代表性的地質景觀，行程不妨延伸至周邊農村社區，餐後漫步在三芝三和櫻花步道，品嚐社區新品「初戀米香」，或走訪石門嵩山「百年梯田」，在山海交織的美景中感受純樸農村的慢活時光。三芝三和社區結合自然生態、櫻花步道及食農教育，位於三芝區台二線上。沿著溪畔的櫻花步道，提供愉悅的健行體驗，溪水潺潺，清涼宜人；林木茂盛，吸引鳥類與昆蟲棲息。近年來，社區推廣食農教育，推出各式洛神系列點心，其中「初戀米香」口感酥鬆，是優雅午茶的首選。「希望市集」也販售新鮮農特產品及手工藝品，支持在地產業發展。石門嵩山社區位於北海岸丘陵，擁有美麗的火成岩梯田和豐富的生態資源。近 ...台灣新生報 ・ 43 分鐘前 ・ 1則留言
2026台北國際電玩展展前記者會現場直擊!最新消息、今年亮點公開!
今日在台北西門WESTAR舉辦的2026台北國際電玩展展前記者會中，可以看到廠商帶來了不少本次展覽內容的最新情報；萬代南夢宮與光榮特庫摩等知名日系大廠更是在展前會上設置了獨立攤位，並展示了非常多自家作品的周邊。 今年電玩展一共有399家廠商，以及超過500款不同的遊戲參展，光榮特庫摩在舞台活動上宣布，《零 紅蝶》以及《三國無雙 2 猛將傳 Remaster》全球首部的試玩活動，只有到現場才能體驗到這款遊戲，還可以獲得獨家贈品，大家想成為全球第一批玩到這款作品的玩家，可千萬別錯過！ 近日話題不斷，NEOWIZ的《棕色塵埃2》，也在舞台活動上公開了本次「溫泉王國」油屋主題的攤位設置，相信今年一定又會有香到爆的Coser來到現場囉。 台灣萬代南夢宮則是帶來了12款遊戲的試玩，其中包含《艾爾登法環 褪色者版》Switch版的全球首部試玩，以及全新作《嗜血代碼 2》、《我的英雄學院 無盡正義》在展場的活動消息，官方還加碼只要在現場試玩3款遊戲，就能獲得豐富好禮，喜歡萬代的玩家也千萬別錯過。 傑仕登本次將以最大規模的展場面積，帶來《惡靈古堡9 安魂曲》製作人的現場活動，以及萬眾期待的《魔物獵人物語 3:命運雙龍》的試玩，大家熟悉的辻本良三製作人也會親臨現場，一起見證《魔物獵人 荒野》台灣最速獵人的誕生。 年年在電玩展都能有非常大面積的任天堂，今年依然強勢再臨，將設置超過120台的Switch2試玩機台，讓玩家們體驗35款不同的遊戲作品，此外也將進行超級瑪利歐40週年的特別企劃，會場也首次規劃了特別的Switch2現場販售限定方案，還沒添購主機的玩家們，不妨可以參考一下本次的優惠機會。 以上就是今天展前記者會的現場直擊，下週展期我們也會親臨南港展覽館帶來第一手的報導，也期待現場能與各位一起相見歡，記得持續鎖定我們的頻道喔！ (C)台北國際電玩展 (C)台北市電腦公會電玩宅速配 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2025 TOYOTA全球夢想車繪畫大賽 台灣首次榮獲2座世界大獎
自2004年創辦以來，「TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽」(TOYOTA Dream Car Art Contest) 已成為世界各地孩童揮灑創意的重要舞台，鼓勵15歲以下的學童以無限想像力描繪心目中的未來交通工具。自賽事開辦以來，累積已有 144個國家參與，而在此次2025年TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽於台灣共吸引超過 2.5萬件作品參賽，全球各地收到約有 66萬件投稿。其中，台灣更首次於全球大賽中有2位學童獲得世界大獎，雙雙榮獲最佳入圍獎[註1]，為台灣寫下亮眼成績。Yahoo汽車機車特別企劃 ・ 49 分鐘前 ・ 發表留言
萬代「2026台北電玩展」遊戲陣容與舞台活動一次看！2大作首度開放試玩
萬代南夢宮娛樂已公開其參與「2026台北國際電玩展」的詳細舞台活動時程與來賓名單。展覽將於1月29日至2月1日在台北南港展覽館一館4樓舉行，攤位編號為M520。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一里雲村跨界攝影展 以回憶療法體現「有溫度的」長照
每一位新生命的降臨，都是對生命故事的溫柔續寫。展覽以「您走過的路，我正循著光延續下去」為核心理念 ，其靈感源自一里雲村對長者生命質感的深度洞察。我們深知，每位長者的人生都是由無數次啟程的道路、看過的風景，以及珍藏心底的回憶編織而成，那是一道道屬於自己的光。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 36則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發表留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30則留言
高度警戒台灣隊！日媒盛讚「勢不可當」 經典賽有望扮黑馬讓日本武士翻船
體育中心／綜合報導經典賽開打在即，日本大聯盟專家村田洋輔撰文分析各國戰力，點名台灣隊勢不可當，有望扮演黑馬扳倒日本武士隊，不得不防。FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 15則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 21則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 8則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 55則留言
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言