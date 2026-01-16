屏東郵局局長交接 新任局長由簡佳旺陞任
記者毛莉／屏東報導
中華郵政公司屏東郵局16日舉行卸、新任局長交接典禮，原任局長徐世英奉派他職，新任局長由花蓮郵局局長簡佳旺陞任。交接典禮於上午舉行，由中華郵政公司呂文偉主任秘書監交，交接典禮邀請相關長官、地方貴賓到場觀禮，共襄盛舉。
屏東郵局表示，新任局長簡佳旺歷練完整，兼具郵務與行銷實務經驗，曾任三重郵局郵務科科長、總公司郵務處視察、投攬管理科副管理師及通路服務科管理師，並歷任臺北郵局郵務科科長、企劃行銷科科長，於114年1月起擔任花蓮郵局局長，行政與業務推動表現深獲肯定。
屏東郵局指出，簡佳旺於花蓮郵局服務期間，業務績效成果斐然，114年度「郵政壽險超越巔峰業務競賽」榮獲金龍獎，並於純保障型商品（含附約）保費收入、微型傷害保險附約及保單借款等分組競賽中均名列第一，展現卓越的經營與帶領能力。
在郵務推展方面，文旦專案包裹期間，積極協助瑞穗地區柚農辦理產地上收服務，文旦包裹交寄量達26,000件，較113年成長18%，有效促進農產行銷，深化郵政服務在地連結。此外，114年9月花蓮光復地區發生洪災期間，簡佳旺局長即時統籌應變，迅速恢復ATM與郵局營運，並妥善調度大量捐贈物資包裹，展現優異的緊急應變與組織管理能力，成功維護郵政形象。
簡佳旺表示，感謝公司長官的信任與栽培，接任屏東郵局局長深感責任重大，未來將延續既有良好基礎，與全體同仁齊心合作，秉持「以客為尊」的核心價值，持續精進郵政服務品質，深耕在地、服務屏東鄉親，推動各項郵政業務穩健發展。
其他人也在看
賴清德該不該來立院？協商到中途民進黨直接離席破局了
針對總統賴清德宣布投入1.25兆元國防特別預算，國民黨與民眾黨於去年12月12日提案，建請總統赴立法院進行國情報告並接受諮詢。立法院今（15）日進行黨團協商，過程中民進黨團不滿在野黨的指控，中途離席，協商宣告破局，全案已過冷凍期，最快明（16）日就可於院會處理。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 100
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
旭集、遠東Café、七海皆上榜 北市抽驗水產品 3蟹類重金屬鎘超標
為維護民眾食用水產品安全，台北市…民報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
警政高階人事難喬？北市警察局長屆退無人接棒 馬士元曝原因：麻煩大家稍待
警政高階人事案傳出難產，台北市政府警察局長李西河等人即將屆齡退休前夕，台北市長蔣萬安今（15）日透露，至今尚未收到中央政府通知新的局長人選。對此，內政部政務次長馬士元下午受訪時表示，警官職務需要加總考量多項條件才能派任，高階警官有3人屆齡退休，全國警官整體輪調幅度就較大，「可能還是要麻煩大家稍待，我們在適當的時機，會把整個名單公布出來」。警政署副署長廖美玲、......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 2
藍白顛倒是非！想藉彈劾案打擊賴總統 吳思瑤怒嗆：若要究責可倒閣
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，立法院今（15）日召開全院委員會第2場公聽會。對此，民進黨立委吳思瑤質疑，彈劾是對於法律責任的歸咎，請問賴清德總統哪裡有違法違憲事證？完全就是虛張聲勢的「空拋彈」彈劾，若要追究行政團隊的政治責任，大有「倒閣」一途可以進行。今早9時，立法院全院委員會召開「對總統提出彈劾案」第2場公聽會，吳思瑤於行程中在群賢樓9樓外，短暫接受媒體聯訪。針對藍白兩黨是否心虛不敢提倒閣，吳思瑤表示，兩天的公聽會，到底誰有理、誰瞎掰，都可呈現在國人面前，這就是不折不扣、畫錯重點、搞錯方向的「空拋彈」彈劾，所以能做、該做的，藍白全部都不做，如果要究責行政團隊的政治責任，大有「倒閣」可以來進行。吳思瑤說，彈劾是對於法律責任的歸咎，請問賴清德總統哪裡有違法違憲事證？所以這完全畫錯重點、搞錯方向，搞這種「虛張聲勢」的彈劾，不過就是要讓在野黨的委員能創造一個打擊執政黨與總統威信的政治舞台而已。她試問，若要藉由彈劾，邀請賴總統赴立法院列席，那為何又要「捨近求遠」呢？選擇一個憲法法庭大法官解釋出來的合憲程序，安排總統的國情報告，而且內容就可聚焦於在野非常關注、國人非常關切的軍購相關議題，這不是更有正向的意義嗎？吳思瑤感嘆，非常遺憾這2天的公聽會，再次淪為在野黨委員、御用學者用來攻擊總統（的場合），還進行非常多歪曲事實、顛倒是非的說法，相信國人已看得再清楚也不過了，「我們倒數的第11個工作天，立法院居然還在這裡搞虛耗、搞政治口水，為什麼不審預算、國防軍購條例，國人自有公評」。原文出處：快新聞／藍白顛倒是非！想藉彈劾案打擊賴總統 吳思瑤怒嗆：若要究責可倒閣 更多民視新聞報導台積電看漲！外媒喊比「輝達、博通」更值得買 晶片熱可望延續至2029年網紅GG了！嗆賭林俊憲沒贏「台南車站前O眼榨甘蔗」下一步動作曝徐嶔煌爆柯文哲、黃國昌都曾找過他 曝「當時沒答應」原因民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
獨家》不只涉職場霸凌！前海科館長陳素芬爆違法進用大姑 2人被聲押
國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用她的大姑廖敏惠，違失情節重大，去年底被監察院彈劾並送懲戒法院審理。基隆地檢署昨搜索陳、廖2人住處，並複訊至今（15日）凌晨4點後，依陳、廖涉犯貪污治罪條例圖利罪有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押。基隆地院預定上午10點半召開羈押庭。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
羅智強有夠扯！竟稱卓揆「菜瓜布院長」沒價值 民進黨團嗆爆了
即時中心／黃于庭報導立院國民黨、民眾黨先前挾著人數優勢，60位贊成、51位反對通過彈劾總統賴清德案，今（15）日舉行第2場公聽會，律師黃帝穎質疑藍白，提案彈劾總統是為不敢倒閣轉移焦點；國民黨立委羅智強竟反稱，行政院長卓榮泰是「菜瓜布院長」，有這個價值嗎？對此，民進黨團幹事長鍾佳濱狠酸，如果國民黨認為閣揆跟菜瓜布一樣，那為什麼堅持譴責卻不換掉？鍾佳濱表示，如果國民黨認為閣揆跟菜瓜布一樣，隨時可以換掉，「那為什麼堅持要譴責半天？嫌棄自己廚房的用具，卻始終不願意更新，我不明白為什麼」。他也表示，這種比喻方式對人非常不尊重，行政院、立法院都是憲法規定的憲政機關，彼此各有分工權限。對此，鍾佳濱進一步說明，若立法院多數認為行政院或閣揆，沒辦法履行憲法上的義務，或是違背憲法的規範作為，當然可執行的規範項目很多，例如藍白堅持不進行的不信任，就是其中1種；另外可以做的就是申請釋憲。針對彈劾公聽會，鍾佳濱指出，若在野認為行政院長並沒有不副署的權力，那大可申請憲法法庭的裁判，「歡迎羅智強委員，如果你家裡有什麼東西不合用，大可去換購」；同理，要是覺得行政院長不合國會多數的意旨，除了不信任投票之外，可以針對其違反憲法規定的部分，聲請憲法法庭釋憲。原文出處：快新聞／羅智強有夠扯！竟稱卓揆「菜瓜布院長」沒價值 民進黨團嗆爆了 更多民視新聞報導沈伯洋秀「爆炸頭馬」春聯 上萬網友按讚想索取林岱樺再發聲！民進黨高雄市長初選落幕 最新喊話內容曝賴清德有望過境美國、出訪宏都拉斯？鍾佳濱喊話在野黨：別扯後腿民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
雞排過期8年 輸入業者35件逾期食品遭罰30萬
（中央社記者沈佩瑤台北14日電）食藥署稽查230家輸入業者登錄情形，多家業者被抓包申報不實等違規，共計裁罰新台幣54萬元，其中最嚴重者為貯存逾期食品多達35件，甚至有過期8年的雞排，挨罰30萬元。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彈劾案立院今公聽會！拍板1/21.22邀賴清德總統說明
立法院啟動對賴清德總統的彈劾案，今明兩天舉行公聽會，邀集專家學者討論，並邀請賴清德總統到場說明。對此，總統府表示，尊重國會相關職權，但盼在野黨立委以國家發展和國民福祉為念，儘速審查，去年底就應完成審查的總預算及國防特別條例。 #彈劾案#公聽會#總預算東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 1
嬰幼兒海苔重金屬超標 桃園下架萬件商品
桃園市衛生局今（14）日針對近期市售嬰幼兒食品重金屬監測計畫發布最新進度。衛生局於1月5日及6日配合食藥署執行後市場抽驗，結果顯示兩款市售嬰幼兒海苔產品不符標準。為維護市民食品安全，衛生局第一時間已要求業者配合處理，目前相關產品均已完成下架，不合格產品已封存，請消費者放心。 根據衛生福桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 56
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 349
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 33
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 418
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 95
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 237
中國鐵了心封殺H200！謝金河：黃仁勳中國夢失算 輝達恐被超車
美國總統川普政府正式批准輝達AI晶片H200銷往中國，財信傳媒董事長謝金河指出，近日北京傳出禁止中國企業使用H200，也使得黃仁勳撥動的如意算盤失算，直言輝達股價「很可能被Google超車。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 79
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 天前 ・ 145
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前 ・ 1