屏東郵局攜手內埔救國團清淨家園 展現關懷在地精神

▲屏東郵局攜手內埔救國團清淨家園，打造整潔友善社區環境。

屏東郵局為善盡企業社會責任，並提升社區生活環境品質，八日攜手內埔救國團共同舉辦「清淨家園活動」，號召同仁及志工走入社區進行環境清掃，以實際行動維護市容整潔，展現關懷在地的服務精神。

這次活動重點清理郵局週邊道路、人行空間及公共角落，透過撿拾垃圾、整理環境等方式，改善社區整體觀感，讓居民享有更乾淨、舒適的生活空間。參與人員分工合作、氣氛熱絡，不僅強化環保意識，也促進公部門與社區團體間的交流合作。

屏東郵局表示，郵局除提供便捷的郵政與金融服務外，也長期關注地方公共事務，持續透過各類公益與環保活動回饋社會。未來將持續結合在地資源，推動更多有助於社區永續發展的行動，共同營造安全、整潔、宜居的生活環境。