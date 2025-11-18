屏東郵局攜手海巡署南部分署 打造小琉球海洋教育新亮點

屏東郵局與海巡署南部分署簽約，正式加入「琉球海洋驛站」及「屏東興海海洋驛站」展示合作行列，打造小琉球海洋教育新亮點。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

中華郵政屏東郵局十八日與海巡署南部分署在屏縣離島小琉球共同舉行合作簽約儀式，宣布正式加入「琉球海洋驛站」及「屏東興海海洋驛站」展示合作行列。此次跨域合作為郵政體系首次於離島展開深度場域共創，結合郵政文化與海洋教育資源，為地方帶來全新的文化旅遊體驗。

屏東郵局局長徐世英表示，郵政服務深耕在地多年，不僅提供完善的郵政與金融服務，也致力於成為文化傳遞與教育推廣的力量，此次能與南部分署合作，是郵政文化跨足海洋教育的重要里程碑。郵局希望透過專屬展示、主題明信片與紀念章方式，讓旅客在寄信與參訪過程中更貼近海洋議題，也讓郵政成為推動地方文化的溫暖連結者。

徐世英指出，海洋驛站是一個兼具海洋保育、環境教育與在地文化的多元平台，此次郵局與南部分署合作，不僅強化旅遊文化內容，更能借助郵政品牌的延伸，吸引更多民眾走進海洋、了解海洋，讓「親海、知海、愛海」的理念更加普及。

目前海巡署南部分署於轄區內共有四處海洋驛站，先前已與高雄郵局合作於鼓山及興達海洋驛站布展，今年再由屏東郵局加入，擴大南部區域跨域合作的能量。透過郵政與海巡的共同投入，使海洋驛站具備教育、休憩與文化推廣等多重功能，成為民眾認識海洋的重要窗口。