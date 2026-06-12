屏東郵局端午包粽做公益 關懷弱勢長者展溫馨

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屏東郵局局長簡佳旺（右二）包粽關懷弱勢長者，展現關懷之情。（屏東郵局提供）

（另開新視窗）

記者毛莉／屏東報導

屏東郵局與財團法人台灣郵政協會於12日在屏東市北一里社區「心樂園關懷據點」舉辦「端午粽飄香˙鄰里關懷情」公益活動，關懷社區長輩及獨老，場面熱鬧溫馨。

「心樂園關懷據點」在總幹事的領導下，開設社區關懷據點，每週辦理長者共餐活動及推動長者學習延緩失智活動。每年端午節均辦理端午節關懷弱勢長者活動，邀請社區長者及獨居老人共同參與。

該活動由局長簡佳旺與郵務科長洪明華及行銷科、郵務科同仁，一同與長者們綁粽、蒸粽，用粽葉包著祝福，讓粽香飄進社區。過程歡笑聲此起彼落，熱鬧不已，讓溫馨關懷融入社區鄰里之中。

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簡佳旺表示，屏東郵局會持續推廣關懷獨居長者活動，讓獨居老人感受到社會的溫暖，每年藉此活動希望能拋磚引玉，引起大眾的迴響，讓更多人發揮「老吾老以及人之老」的愛心。

屏東郵局說，中華郵政以卓越服務與全民信賴的企業為願景，以落實維護社會公益並善盡企業責任為理念，時時關心、積極參與公益活動，並配合政府作為長照的溝通橋樑，期許建立健全的獨居長輩社區照顧系統，希望將郵政關懷鄉里之情，傳遍到全國每個角落，展現「郵局是社區ㄟ好厝邊」之公益形象。