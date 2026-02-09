屏東郵局邀名家揮毫送春聯 傳遞馬年吉祥氣息

屏東郵局馬年新春揮毫贈春聯活動，吸引民眾索取。（屏東郵局提供）

記者毛莉／屏東報導

屏東郵局於日前在屏東民生路郵局營業廳，邀請多位本地書法名家於現場大筆揮毫，將吉祥的祝賀話語寫在春聯上，免費贈送給民眾，許多用郵顧客及路過民眾請名家書寫想要的賀詞，將帶有傳統年節氣息的吉祥春聯帶回去佈置，期望在馬年萬事吉祥。

為感謝用郵客戶的長期支持，中華郵政公司特地在春節前於全臺各地郵局舉辦馬年賀歲贈春聯活動。

屏東郵局王副局長表示，台灣人習俗上過年前都會將家門口的舊春聯給換新，代表新的一年到來。現在的春聯大多都是工廠印刷製作，少了以前毛筆書寫的人情味；郵局長久以來給人的感覺就是好鄰居、老朋友這麼親切，就像親手寫的春聯一樣溫暖，中華郵政舉辦新春揮毫贈春聯活動，除了要感謝客戶這一年來的支持與愛護，也祝福大家「馬」年如意。