屏東鄉親立院陳情 反風車

枋山及獅子反對風車自救會，昨（卅）日前往立法院陳情，表達強烈反對「屏盛」綠能公司設置風力發電機組的立場；立委蘇清泉偕盧縣一、高金素梅、黃建賓、黃仁等人出面接見，呼籲政府切勿一意孤行。

另外，針對屏盛公司計畫在枋山鄉開發風力發電，屏東縣府也發出聲明強調，縣府從未同意、也不會同意該案，縣府與鄉親站在同一陣線，捍衛屏東永續發展的價值。

屏東縣枋山鄉、獅子鄉的四十名鄉親，昨日頭繫「拒絕瘋電」白布條，高呼「破壞環境、禍留子孫」、「損壞作物、傷天害理」等口號，向經濟部與環境部官員遞交陳情書。

該自救會的會長王光盛表示，居民並不反對政府開發綠能，但風力發電機組發出的低頻噪音，有害鄰近居民的身心健康，加上恆春半島為紅尾伯勞、灰面鵟鷹等保育鳥類的過境必經之路，設置巨大風機將妨礙候鳥正常遷徙，影響極為重大。

王光盛指控，屏盛綠能公司先前就私辦說明會，再以虛假照片等會議內容向政府提報已經開過說明會，直到楓港溪沿岸開始打風機的基座，居民才得知上情。

蘇清泉提醒鄉親，千萬不能在此時為了蠅頭小利，接受綠能公司的招待出遊，或是各種贈品禮盒的「養套殺」；以往有其他鄉鎮就因為接受綠能公司招待，後又反對風光發電，遭人檢舉「環保流氓」法辦的前例。

縣府發出聲明指出，目前該申請案在環境部環評程序，環評沒通過，就不會送進縣府，環境部長彭啟明已在先前表示，環境部不鼓勵陸域風機設置；先前業者開發行為違反區域計畫法，縣府已裁罰六萬元，並持續監督業者改善。