屏東酒廠歲末獻禮 特級紅高粱「愛鯉舞吉」、「三太子好運旺」搶攻春節市場

【互傳媒／記者 范家豪／內埔 報導】 迎接農曆春節送禮旺季，屏東酒廠於1月23日舉辦「愛鯉舞吉新品發表會暨尾牙聯歡活動」，邀請各界貴賓與員工共襄盛舉，並正式推出兩款全新特級紅高粱酒禮盒「玉山台灣特級紅高粱酒禮盒－愛鯉舞吉」及「玉山台灣紅高粱16年陳高禮盒－三太子好運旺」，成為年節市場矚目焦點。

董事長湯期安致詞。

「愛鯉舞吉」禮盒以紅、白鯉魚為設計主視覺，取台語諧音「愛你、有錢」，象徵年年有餘、財源滾滾，整體風格喜氣洋洋，傳遞濃厚祝賀寓意，十分適合作為春節送禮與節慶祝福首選。產品延續屏東酒廠一貫嚴謹的釀造工藝，兼具文化巧思與實用收藏價值。

董事長湯期安逐桌向員工敬酒。

另一款「三太子好運旺」禮盒，選用歷經16年陳放的玉山台灣紅高粱酒，酒體醇厚圓潤、層次豐富，展現高年份酒款的成熟韻味。包裝融入三太子文化意象，象徵守護、轉運與活力，為新的一年注入滿滿好運祝福。

屏東酒廠廠長張國棟致詞。

屏東酒廠表示，回顧去年在產品研發與文化推廣上成果豐碩，不僅推出「再見南國燒酒」系列與「南國N235蘭姆酒（可可風味）」，成功拓展年輕與多元市場，也邀請日本國際藝術家大石曉規駐廠創作，為百年酒廠注入嶄新能量，並於年底通過環境部認證，成為全臺首座以米酒釀造為主題的環境教育設施。

此外，配合春節到來，臺灣菸酒股份有限公司同步推出年節酒品優惠活動，讓民眾能以更實惠的價格選購高品質年節好禮。屏東酒廠期盼以兼具文化內涵與祝福意象的酒禮，陪伴消費者迎接嶄新的一年。

請勿酒駕，未滿十八歲請勿飲酒。