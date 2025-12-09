屏東酒廠獲環教設施認證 利用酒糟沼氣發電

（中央社記者張雄風台北9日電）環境部國環院今天表示，屏東酒廠獲認證為環境教育設施場所，也是全台首座以米酒釀造為主題的環教設施，酒廠利用酒糟進行沼氣發電，平均每20.7公斤酒糟即可產生1度電。

國環院表示，屏東酒廠創立於1923年，是南台灣最大紅標米酒生產基地，更以具體的永續作為，將隱藏在生產線後方的節能技術、廢棄物減量、水資源循環等系統，全部轉化為可以看見、實作的教學內容，讓民眾理解酒廠如何做到循環經濟與製程零廢棄。

國環院指出，屏東酒廠將酒糟用於沼氣發電，平均每20.7公斤的酒糟可產生1度電；酒廠將玻璃酒瓶回收率推高至9成，每支酒瓶重複使用次數達5次；釀酒製程所產生的污泥轉化為有機肥，每年可達68公噸，這些污泥應用於廠區綠化空間；另也在環教課程中設計酒粕花肥球DIY實作，讓民眾實作將酒粕與土壤混合製成有機肥。

環境部「環境教育認證審查會」由21名委員組成，環境部政務次長葉俊宏擔任召集人，國家環境研究院院長劉宗勇為副召集人；審查會委員除政府機關5名代表外，還包括合計14名的民間團體代表及專家學者，每2個月召開1次。（編輯：吳素柔）1141209