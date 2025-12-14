屏東醉漢持刀追擊 2高中生躲進校園逃劫

穿深色衣服的男子坐在人行道上，警方在周邊戒備。因為這名曾姓男子13日中午飲酒後，在屏東仁愛國小旁人行道，持刀追逐2名高中生、意圖攻擊，學生逃進仁愛國小後，男子還追進去。

仁愛國小低年級生家長表示，「高中生坐在校外那邊，約好要去環球看電影，所以他們好像跟歹徒眼睛有目視到啦，然後歹徒好像就看他不爽，就去追他。」

當時仁愛國小正在舉辦校慶活動及運動會，若男子也攻擊其他師生，後果不堪設想；被追逐的其中一名男高中生，直到躲進保健室才逃過一劫。

高中生家長邱先生說：「那間保健室裡面已經有3個小朋友，然後外面還有4個高年級的小朋友，加上我兒子是高中生，我兒子先跑進去，校護馬上把周圍看得到的小朋友全部趕到保健室裡面，然後反鎖。」

家長及居民表示，持刀男子是附近街友，並非第一次鬧事或攻擊，而當地街友平日就常在鄰近的萬年溪沿岸聚集、不時大吵大鬧，讓當地人也很困擾。

屏東縣警局屏東分局副分局長張俊福指出，「醉漢酒後持美工刀滋擾民眾案件，本分局獲報後立即派遣快速打擊部隊前往，員警在3分鐘內到場，迅速制伏嫌犯、排除危害。」

街友闖校園攻擊讓家長驚魂未定，警方啟動校園安全維護機制。曾男則在訊後依殺人未遂、恐嚇等罪嫌移送偵辦，並將請檢方聲請羈押，以防再犯。