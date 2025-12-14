屏東醉漢持刀追高中生 法院裁定收押

（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東縣2名高中生昨在屏東市仁愛國小外，突遇喝醉的曾姓男子持美工刀追持，高中生躲進國小求救，警方趕抵制伏，無人受傷，屏東地方法院今天裁定收押曾男。

全案發生在昨天中午12時許，45歲曾姓男子持美工刀在屏東市仁愛路周邊徘迴，此時有2名高中生坐在仁愛國小人行道長椅上，等待與其他同學會合後一起去看電影，未料曾男騎自行車靠近，2名高中生察覺異樣準備離開，曾男突然掏出美工刀，開始追逐兩人。

最後高中生跑進仁愛國小保健室求救，警方在3分鐘內抵達並制伏，所幸無人受傷。

全案警方訊後，依殺人未遂、恐嚇等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。屏東縣警局屏東分局今天新聞稿表示，曾男持刀恐嚇滋擾民眾，行為已嚴重影響公眾及校園周邊安全，蒐集相關事證、調閱監視器並查扣犯案工具，評估有再犯及危害公眾之虞，建請檢察官向法院聲請羈押，今天經屏東地方法院裁定收押。

屏東分局強調，將持續加強與各級學校聯繫通報機制，提升校園周邊巡邏密度，並針對上下學及大型活動時段強化警力部署，全力守護學童與民眾安全。（編輯：陳清芳）1141214