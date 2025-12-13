屏東醉漢持美工刀追高中生 警火速制伏幸無人傷

（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）屏東縣2名高中生今天中午在屏東市仁愛國小外，突遇1名醉漢持美工刀追逐，驚嚇躲進國小求救。警方獲報後約3分鐘內抵達，迅速將持刀男子制伏，幸無人受傷。

當事人家長告訴中央社記者，事發時就讀高中的兒子與女同學坐在仁愛國小人行道長椅上，等待與其他同學會合，突然有1名男子騎自行車靠近，2人察覺異樣準備離開，該男卻突然掏出利刃，刀刃向下反手持握，接著開始追逐2人。

這名家長說，兒子與女同學往不同方向跑，兒子跑進仁愛國小向保健室校護求救，校護同時把6名國小學童拉進保健室反鎖，他非常感謝校護機警應變、保護孩子們的安全，也提醒家長務必叮嚀孩子提高警覺，不要只顧低頭看手機。

屏東縣政府警察局屏東分局表示，分局於今天中午12時57分接獲110通報，指有男子持刀闖入屏東市校園，勤務中心立即派遣線上快速打擊部隊前往處理，員警於案發後約3分鐘內陸續抵達，迅速將持刀男子控制，現場未發生肢體衝突，也無人受傷。

屏東分局表示，經調查曾姓男子持美工刀於仁愛路校園周邊滋擾，並進入校園範圍，適逢校內舉辦校慶活動，造成現場學童及民眾驚嚇。警方即時隔離現場、排除危害，當場查扣美工刀1把，並確認曾嫌有酒後失序情形，且疑精神狀況不穩。

全案警方訊後，依殺人未遂、恐嚇等罪嫌，移請屏東地檢署偵辦，並同步啟動校園安全維護機制，另將建請檢察官聲請羈押，以防再犯。警方表示，除持續強化校園周邊巡邏及大型活動安全部署外，也已啟動校園安全通報機制，與校方保持即時聯繫，確保師生及社區安全。（編輯：黃世雅）1141213