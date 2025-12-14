屏東醉漢持美工刀「闖校園」追逐高中生 校護機警反鎖保健室護6童

屏東醉漢持美工刀追逐高中生並闖入校園，警方迅速制伏嫌犯。（圖／翻攝畫面）

屏東縣屏東市仁愛國小13日中午驚傳校園安全事件，1名曾姓男子疑酒後情緒失控，持美工刀追逐高中生並闖入校園。校內保健室校護機警將6名學童帶入室內反鎖保護，警方接獲通報後3分鐘內趕抵現場，迅速制伏嫌犯，所幸未造成人員受傷。

屏東縣警察局屏東分局表示，13日中午12時57分接獲110通報，指仁愛國小校園內有男子持刀滋擾，勤務中心立即派遣線上快速打擊部隊前往處理，員警陸續到場後成功將曾姓男子控制，並當場查扣美工刀1把。

據中央社報導，家長轉述指，事發時其就讀高中的兒子與女同學坐在仁愛國小外人行道長椅等候同學，突遭曾男騎乘自行車接近。2人察覺異樣欲離開時，曾男突然掏出美工刀，刀刃向下反手持握並追逐2人。2名學生分頭逃離，其中男學生跑進仁愛國小向保健室求助，校護見狀立即將6名在場學童帶入保健室並反鎖，避免進一步危險。

警方調查，曾男在仁愛路一帶持刀滋擾並進入校園，當時校內正舉辦校慶活動，現場人潮眾多，造成學童與家長驚嚇。警方確認曾男有明顯酒後失序情形，且精神狀況不穩，已即時隔離並排除危害。

全案警詢後，依殺人未遂、恐嚇等罪嫌將曾男移送屏東地檢署偵辦，並將建請檢察官聲請羈押以防再犯。警方表示，將持續加強校園周邊巡邏及大型活動安全部署，並已啟動校園安全通報機制，確保師生與社區安全。

