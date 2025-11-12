屏東醫院打造職能復健照護典範 全國部立醫院唯一獲優等殊榮

屏東醫院榮獲職災勞工職能復健評鑑優等，由副院長黃炯棠（右）代表，接受勞動部常務次長陳明仁（左）頒獎。（記者毛莉翻攝）

記者毛莉／屏東報導

衛福部屏東醫院在職災勞工職能復健評鑑表現卓越，榮獲最高等級「優等」殊榮，是全國部立醫院中唯一獲得優等評鑑的醫療機構，充分展現屏醫在職能復健領域的專業實力與整合照護能量。

在勞動部職業安全衛生署辦理今年度認可職業災害勞工職能復健專業機構評鑑獲優等的屏東醫院，由副院長黃炯棠代表領獎，該院於專業復健團隊組成、跨域整合服務模式以及勞工重返職場輔導等方面皆表現亮眼，深獲評鑑委員一致肯定。

屏東醫院表示，截至今年九月，該院職能復健中心已服務職災勞工超過二百人次，提供職能復健深度服務三十三件、職務再設計七件，其中包括協助勞工與雇主共同申請電動拖板車、升降台車等輔具，顯著提升復工效能並有效避免二次傷害。

另與南部多家企業合作建立復工支持機制，形成在地勞工強而有力的支援網絡，讓職災勞工能在安全與尊嚴中重新出發，打造南部職災勞工復工支持典範。

屏東醫院院長王森稔強調，該院將持續精進專業能量、深化職能重建資源，打造更友善且具支持性的復工環境，讓職災勞工在健康、尊嚴與希望中重新起航，成為南部地區職能復健的標竿典範。