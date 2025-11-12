屏東醫院打造職能復健照護典範 全國部立醫院唯一獲優等殊榮
記者毛莉／屏東報導
衛福部屏東醫院在職災勞工職能復健評鑑表現卓越，榮獲最高等級「優等」殊榮，是全國部立醫院中唯一獲得優等評鑑的醫療機構，充分展現屏醫在職能復健領域的專業實力與整合照護能量。
在勞動部職業安全衛生署辦理今年度認可職業災害勞工職能復健專業機構評鑑獲優等的屏東醫院，由副院長黃炯棠代表領獎，該院於專業復健團隊組成、跨域整合服務模式以及勞工重返職場輔導等方面皆表現亮眼，深獲評鑑委員一致肯定。
屏東醫院表示，截至今年九月，該院職能復健中心已服務職災勞工超過二百人次，提供職能復健深度服務三十三件、職務再設計七件，其中包括協助勞工與雇主共同申請電動拖板車、升降台車等輔具，顯著提升復工效能並有效避免二次傷害。
另與南部多家企業合作建立復工支持機制，形成在地勞工強而有力的支援網絡，讓職災勞工能在安全與尊嚴中重新出發，打造南部職災勞工復工支持典範。
屏東醫院院長王森稔強調，該院將持續精進專業能量、深化職能重建資源，打造更友善且具支持性的復工環境，讓職災勞工在健康、尊嚴與希望中重新起航，成為南部地區職能復健的標竿典範。
其他人也在看
屏東山區撤離近700人 東琉航線再停航
鳳凰颱風來襲，屏東縣府撤離近七百名山區村民；東琉航線因海象不佳，船公司宣佈今（十三）日再停航。依中央氣象署資料，昨日中午十一時許，颱風鳳凰中心位置在鵝鑾鼻的西方約一百四十公里處，預估傍晚從恆春半島登陸；屏東地區上午天氣晴朗，傍晚風力漸強。屏東縣災害應變中心為保護山區民眾安全，陸續進行預防性撤離，至昨日下午三時止，共撤離山區村民六百九十人，其中，佳冬鄉一人、春日鄉一百三十四人、來義鄉一百四十一人、三地門鄉七十四人、滿州鄉九十九人、霧臺鄉五十八人、泰武鄉一百八十三人；收容人數有三百二十八人。另外，受到颱風鳳凰影響，往返屏東離島小琉球船公司，十一日至十二日停航，因為海象持續不佳，且浪高達兩公尺，船公司宣佈今日再停航一天，十四日正常航行。 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
中華中華電信獲勞動部職安署「企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比」肯定
(記者謝政儒綜合報導)中華電信積極響應職安署GRI403職場永續健康與安全SDGs揭露實務建議指南，落實ESG績效指標，推動職場健康與安全管理，並引領供應鏈共同提升健康勞動力。公司於114年10月28...自立晚報 ・ 6 小時前
2025「天下人才永續獎」 慈濟獲NGO非政府組第一名
《天下學習》舉辦之2025「天下人才永續獎」，12日午間於台北遠東香格...TCnews慈善新聞網 ・ 15 小時前
屏東停班停課! 獅子鄉造冊民眾延後領普發 警車出動廣播
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導鳳凰颱風來襲，也影響到偏鄉地區領取普發一萬元的現金。屏東縣12日停班課，銀行沒有開門，導致獅子鄉已經登記造冊的民眾，沒有辦法領取一萬元。加上領錢的派出所位在土石流潛勢區內，避免民眾颱風天撲空，警方也出動警車來廣播。「因為颱風的關係辦理普發會暫停」，警車穿梭在原住民鄉鎮的巷弄間，不斷的廣播，告知族人普發一萬元現金領取延後。（圖／民視新聞）警車穿梭在原住民鄉鎮的巷弄間，不斷的廣播，告知族人普發一萬元現金領取延後，以免大家在颱風天白跑一趟。屏東縣獅子鄉民：「昨天就廣播啦，昨天村長就講了啊。」屏東縣獅子鄉民：「沒有上班啊就沒有領啊，（會不會有點小失望？），沒有就颱風嘛（沒有關係？）嗯。」這裏是屏東縣的獅子鄉，屬於原住民偏鄉部落，鄉內沒有郵局和ATM，因此財政部規劃登記造冊，再就近到獅子分駐所、草埔派出所及內獅派出所領取，總共有1030人登記，但偏偏開放領取的第一天就遇上颱風攪局，縣府宣布停班課，銀行沒開，加上這三個領取地點都位於土石流潛勢範圍，可能會有安全的疑慮，因此決定延後。屏東縣12日停班課，獅子鄉登記造冊領取普發作業被迫延後辦理，民眾沒有辦法在第一天就領取一萬元。（圖／民視新聞）枋寮分局第三組長曾政國：「考量本分局在獅子鄉的獅子分駐所，草埔派出所及內獅派出所，位於土石流潛勢範圍，為了大家的安全，之前於10月24日至28日，在當地派出所完成登記造冊的民眾，延後是陸上颱風警報解除後領取。」南世村村長楊登福：「等颱風警報解除之後，才可以正常普發現金。」屏東縣獅子鄉民：「不會啊因為早領、晚領都是要領啊。」民眾都覺得沒差，反正錢放在派出所也不會跑掉。財政部也提醒，屆時請民眾攜帶健保卡或身分證至登記的派出所或分駐所，在兩周內領取完畢。原文出處：屏東停班停課！ 獅子鄉登記造冊民眾延後領普發 警車出動廣播 更多民視新聞報導鳳凰將以「輕颱下限」通過恆春 氣象署曝最新警戒區恐怖巧合「爆菊颱」鳳凰！氣象署親曝5類型術語澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位民視影音 ・ 15 小時前
桃市府跨局處打造兒童友善城市 張善政市長：持續精進婦幼照護與服務
記者陳華興／桃園報導 桃園市長張善政十二日下午主持市政會議，聽取婦幼局「以童為本 權…中華日報 ・ 14 小時前
高雄下午國家警報響 高屏溪揚塵致大寮空品出現褐紅色警報
今天（12日）下午3點34分，高屏地區許多民眾都收到國家警報提醒「所在地區空氣品質不良」，一個小時後，環境部空氣品質監測更顯示高雄市大寮區的空氣品質指標（AQI）高達445，比紫爆還嚴重的褐紅警報，高中廣新聞網 ・ 15 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 11 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 16 小時前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 13 小時前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 11 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國
臭名昭彰的「KK園區」位於緬甸克倫邦苗瓦迪，幕後主謀之一為中國籍佘智江（She Zhijiang）2022年8月在泰國曼谷落網，並遭指控他經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣），經過3年多纏訟，泰國法院通過引渡佘智江回中國的命令，並於今（12）日在泰國警方的押送下抵達曼谷機場引渡回中國。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
中國遊客在景福宮隨地大小便！韓國民眾怒了
[NOWnews今日新聞]中國遊客在全球各地觀光景點隨地大小便的案例層出不窮，韓媒近日披露，一群中國遊客10日參觀首爾著名觀光勝地景福宮時，有一對男女竟在古蹟石牆邊當場排便，畫面全都錄。根據JTBC《...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
肄業輔大生往江漢聲泌尿器官刺…輔大醫院怒：絕不寬貸
輔仁大學前校長、名醫江漢聲昨（11）日在天主教輔仁大學附設醫院看診時，遭曾姓男子（30歲）持美工刀砍傷右手腕、左腹部，當場在診間濺血，好在曾男馬上被保全壓制並被警方逮捕。對此，院方也已發聲明強調，江醫師經急救處理後沒有生命危險，呼籲社會嚴正看待醫療暴力問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蕭美琴赴IPAC演講遭網傳捐巨資換資格 刑事局送辦涉案2男
副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會發表演說，網路出現不實訊息指「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，另有相關不實哏圖散布。刑事局今天表示，接獲舉報後依法偵辦，涉案的陳姓男子和盧姓男子均已到案調查，全案詢後，將2男依違反社維法移送北院簡易庭裁處。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
闖輔大診間刺前校長 犯嫌積恨6年動機曝光｜#鏡新聞
持續帶您來關心這起醫療暴力事件，根據了解曾姓嫌犯其實是輔大哲學系的肄業生，6年前校長江漢聲，因涉嫌背信罪，遭檢方偵辦，當時曾姓嫌犯還參加罷課活動，而這回犯案動機，他也自己在臉書po文，疑似就是不滿江漢聲二審無罪，才會氣的拿美工刀，闖入醫院。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
黃明志「無涉案證據」將獲釋！經紀人「7字」回應了
娛樂中心／李明融報導大馬歌手黃明志近日捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前已遭大馬警方延扣近9天，明天（13日）將滿期，案情今天（12日）突出現重大進展，馬來西亞檢察總長丹斯里杜蘇基證實，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋，對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲回應「謝謝大家的關心」。民視 ・ 10 小時前
不只是朋友？ 大馬警長證實黃明志、謝侑芯「超友誼親密關係」
「護理系女神」網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，由於死因疑與大馬歌手黃明志有關，警方已經朝「謀殺案」進行偵辦，沒想到案情出現重大轉折，警方出面證實謝侑芯與黃明志有著「超友誼的親密特殊關係」。中時新聞網 ・ 1 天前