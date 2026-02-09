屏東醫院攜手青溪新文藝學會 傳遞新年溫情

記者陳彥陵／綜合報導

農曆春節將近，為讓年節喜氣走入醫院，為民眾與醫護人員增添溫暖祝福，衛生福利部屏東醫院今（9）日攜手屏東縣青溪新文藝學會共同舉辦「送春聯迎新春」活動，邀請多位書法名家現場揮毫，以一筆一畫傳遞新春祝福，讓前來就醫的民眾、陪病家屬及辛勞的醫護同仁，在濃濃墨香中感受年節溫度與關懷。

屏東縣青溪新文藝學會長期致力於推廣書法藝術與文化傳承，理事長謝國棟表示，春聯是華人社會迎接新年的重要象徵，透過書法傳遞祝福，更能拉近人與人之間的距離。此次走進醫院揮毫，不僅是藝術交流，更是一種文化關懷，希望能用筆墨的力量，為民眾與醫護人員帶來正向能量，迎向嶄新的一年。

廣告 廣告

屏東醫院院長王森稔指出，醫院除了肩負守護健康的責任，更希望成為一個充滿人文關懷與溫度的場域。透過送春聯活動，將傳統文化與醫療照護結合，不僅為病人與家屬帶來祝福，也向全年無休、默默付出的醫護同仁致上誠摯感謝。

王森稔強調，一張春聯、一句祝福，象徵的是對生命的祝願，也是屏東醫院持續守護民眾健康的初心。書法老師們現場揮毫書寫各式寓意吉祥的春聯，字字蘊含祝福與希望，吸引不少民眾駐足欣賞並索取。許多民眾也表示，在醫院這樣充滿關懷的空間迎接新年，不僅感受到年節喜氣，也讓原本緊繃的心情獲得撫慰。

屏東醫院表示，未來將持續結合在地藝文團體，推動更多融合醫療與藝術的人文活動，讓藝術成為療癒的一環，打造兼具專業醫療與人文溫度的友善醫療環境。

屏東醫院攜手青溪新文藝學會辦理「送春聯迎新春」活動，盼傳遞新年溫情。（屏東醫院提供）