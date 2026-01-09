屏東醫院榮獲3項國家品質標章 展現全人照護醫療

記者孫建屏／綜合報導

衛生福利部屏東醫院在115年SNQ國家品質標章認證評選中，表現亮眼，包括安寧療護、在宅醫療及出院轉銜服務，一舉榮獲3項國家品質認證標章，展現醫院在高齡照護、末期照護與連續性醫療服務上的深耕成果，也再次彰顯屏東醫院以病人為中心、結合專業與人文關懷的醫療價值。

屏東醫院此次獲得3項SNQ國家品質認證標章的醫療服務，分別是「從蠟燭微光到守護燈塔：安寧療護圓滿人生最後一哩路」、「與您宅在一起：推動多元、公平與共融的全方位在宅醫療照護模式」和「快速不漏接，打造完整出院轉銜給您靠」，是醫療團隊提供門診、住院、共照與居家等多元末期照護服務 也是整合居家醫療、在宅急症、居家營養、遠距醫療與到宅藥事服務的創新成果，並能讓病人出院時，於時限內順利銜接後續照護服務。

屏東醫院院長王森稔表示，國家品質標章的肯定，來自於全體醫護同仁長期在臨床、社區與制度面不斷精進的努力成果；並強調，醫療不只是治療疾病，更是陪伴人生不同階段的重要角色，無論是生命末期的尊嚴守護、在家生活的安心照顧，或是出院後持續不間斷的支持，都是屏東醫院責無旁貸的使命。

王森稔指出，屏東醫院將持續以品質為核心、以民眾需求為出發點，深化醫療與社區的連結，打造更有溫度、更值得信賴的全人照護體系，守護屏東鄉親的每一段健康旅程。

衛福部屏東醫院院長王森稔代表醫院，領受「第28屆 SNQ 國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」3項國家品質認證標章。（屏東醫院提供）

屏東醫院在115年SNQ國家品質標章認證評選中，表現亮眼，院長王森稔帶領醫療團隊出席「第28屆 SNQ 國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」頒獎典禮。（屏東醫院提供）