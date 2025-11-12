屏東醫院為癌末患者圓夢 書法揮灑筆墨人生
記者孫建屏／綜合報導
在知名歌手陳明章略帶沙啞、滄桑的歌聲中，揭開部立屏東醫院今（13）日為一位熱愛書法的癌末病友書法展揭開序幕，雖然這場「書法藝術饗宴」的主角，筆名「東津玉方」的張誠中已在展出前兩天因病辭世，但是留下的每幅作品，都是他對生命最誠摯的告白，更是一段關於勇氣、愛與圓滿的生命詩篇。
屏東醫院上午為《筆墨人生 一位書法愛好的圓夢篇章》書法展，舉辦了溫馨而莊重的開幕典禮，院長王森稔與創作者張誠中的好友陳明章及他的親友一同出席，在藝術的氛圍中，與已故的張誠中溫柔的告別。
張誠中自述，因為字寫得不好開始習寫書法，30歲從事平面設計後，在工作之餘從篆、隸、楷、草等各種書法字體一路學習，並曾開班授課，傳承書藝，因為「書法與篆刻雖不是工作，卻是養心之事」。為了陪伴年邁的母親，張誠中在20年前搬回東港老家，一邊工作、一邊在案前研墨、臨帖，簡樸的生活成為他心靈最深的依歸。
兩年前，張誠中被醫師診斷出縱膈腔惡性腫瘤，人生的境遇開始急轉直下，經歷多次化療與手術，仍不敵病魔的侵襲，即使身體漸漸虛弱，依然努力生活、堅持書寫，直到手再也無法穩握筆桿方才停下筆。
生病的期間，因為屏東醫院好友李昆興醫師的支持與鼓勵，張誠中在屏東醫院藝廊籌辦人生首場書法創作個展，並在醫療團隊的協助，從場地布置到作品懸掛，無不傾注心力，希望讓人生在藝術的光影中畫下圓滿句點。他表示，展覽現場陳列自己歷年創作的多幅書法與篆刻作品，每一筆、每一劃都蘊藏著對文字的熱愛與對人生的體悟，也都是生命的一部分，希望自己的母親能親眼看到，也讓她知道，她的兒子曾經用筆墨紀錄過生命的光。
屏東醫院院長王森稔致詞時說，醫療不只是治療病痛，更是對生命尊嚴與心靈需求的回應，能夠陪伴病人在生命最後階段，幫助他完成夢想，是醫院最珍貴的人文時刻；同時，感謝醫療團隊在繁忙工作中仍用心策劃，讓病人能以最熱愛的方式與世界道別。
《筆墨人生 一位書法愛好的圓夢篇章》書法展自即日起至12月31止，於屏東醫院二樓屏杏藝廊展出，醫院歡迎各界一起來見證這場別具意義的藝術饗宴。
屏東醫院院長王森稔（右起）與展出創作者張誠中好友陳明章、屏東醫院李昆興醫師及副院長黃炯棠一同為展出揭幕。（屏東醫院提供）
知名歌手陳明章的演唱，令書法展開幕典禮更具溫馨及緬懷氛圍。（屏東醫院提供）
《筆墨人生 一位書法愛好的圓夢篇章》書法展，展出已故創作者張誠中對文字的熱愛與對人生的體悟。（屏東醫院提供）
部立屏東醫院舉辦《筆墨人生 一位書法愛好的圓夢篇章》書法展，知名歌手陳明章特地南下，為展出者、已故好友張誠中演唱揭幕。（屏東醫院提供）
其他人也在看
「掉髮焦慮」比病痛更折磨！長髮美女勇剃光頭為癌友延續希望
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】根據衛生福利部國民健康署統計，台灣每年新增癌症人數超過13萬例。儘管醫療進步、治療方式日新月異，但「掉髮」仍是癌友最難跨越的身心關卡之一。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，那不只是外貌的改變，更像是一眼就被貼上「癌症病人」標籤的身份揭示，對許多癌友而言，每一根掉落的髮絲，都是信心的流失，許多人因此選擇封閉自己、不願外出，甚至影響治療信心與效果，這樣的心理傷痕往往比身體的疼痛更深。 偏鄉癌友抗癌也不失美麗 假髮線上租借到府服務不間斷 有鑑於此，蔡麗娟副執行長表示，自2009年推動假髮租借服務，已累計超過12萬人次的愛心捐髮，製作之假髮則幫助超過3萬名癌友重新抬頭微笑，那不只是重拾美麗，更是找回對生命的力量。 而假髮租借不只在基金會裡，亦提供至醫院的癌症資源中心，讓癌友在全國各地皆可租借。甚至為了讓癌友更容易取得資源，也有線上租借網站，癌友可以在家就能線上完成試戴及申請，特別適合偏遠地區或體力虛弱的癌友。網站提供超過足夠的假髮庫存，直送到家，這不僅解決交通不便的問題，也讓之前長達2年多的疫情期間服務不中斷。 長髮研究生從在意外表到勇敢剃光頭 為癌友帶來力量 研健康醫療網 ・ 22 小時前
屏醫為癌末病友辦書法展圓夢 患者展前辭世留遺憾
筆名「東津玉方」的癌末患者張先生鑽研書法逾20年，2年前被診斷罹患縱膈腔惡性腫瘤，歷經治療仍不敵病魔，最後住進衛福部屏東醫院安寧病房，為了幫他完成心願，院方為他籌劃人生第一場也是最後一場書法展，可惜他等不到開幕，於前日（11）辭世，享年56歲。書法展今（13）日開幕，歌手陳明章特地南下出席，為這位鐵自由時報 ・ 4 小時前
鐵道迷必追！富岡鐵道藝術生活節11/22起登場 搭藍皮解憂號、鐵道模型展、主題市集、交通資訊一次看！
2025富岡鐵道藝術生活節將於11月22日至12月7日登場！今年以「懷舊時光」為策展主軸，活動延續去年廣受歡迎的「藍皮解憂號」觀光列車，並邀請藝文團體於EMU500列車演出列車移動劇場，不僅能搭乘藍皮解憂號列車、欣賞藝術展演，以及結合音樂、美食與手作的主題市集與街區演出，還可順道觀賞仙草花紫色花海、品嚐客家美食，感受鐵道與藝術的時光之旅。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 7 小時前
受鳳凰颱風影響，銅鑼杭菊生活節延至11/29登場 浪漫賞花路線、杭菊宴美食、接駁車資訊一次看！
2025銅鑼杭菊生活節原訂11/15～11/16舉辦，但因鳳凰颱風影響，延期至11/29～11/30在苗栗縣銅鑼鄉樟樹村登場，苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，在杭菊盛放之際，走進銅鑼鄉找到屬於自己的「菊內人時刻」，體驗杭菊花海的魅力。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前
花海再現 台中花毯節回歸 人氣打卡點到齊
[NOWnews今日新聞]因颱風「鳳凰」影響，台中市府先前宣布停班停課，台中國際花毯節也於11、12日暫停開放。好消息是，園區經過市府團隊及工作人員的整理與加固後，今（13）日重新開園，繽紛花海又能讓...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
豬肉回歸! 鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 香酥卜肉首入菜
中部中心/李文華 彰化報導一年一度的鹿港鹿溪宴，日前公布菜色，今年19道美食，有首次入菜的香酥卜肉，還有二度上榜的豆包菜捲以及赤肉羹湯，業者說幸好豬肉禁宰令解除，豬肉"及時回歸"，才能澎湃上菜。豬肉回歸!鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 香酥卜肉首入菜(圖/民視新聞)香酥卜肉，炸到表面金黃，光看就讓人食指大動，一旁的蒲燒鰻裹上醬汁，搭配芝麻點綴，還有這盤，比臉大的蚵仔煎，蚵仔顆顆碩大飽滿，一整桌美食佳餚，超澎湃，通通都是彰化鹿港鹿溪宴，今年的菜色。業者說幸好豬肉禁宰令解除豬肉"及時回歸" 今年才能如期上菜(圖/民視新聞)19道美食，包含今年首次入菜的香酥卜肉，去年獲得好評的豆包菜捲以及赤肉羹湯，也二度進榜，還有厚切烏魚子、特色炸蝦猴，當然也少不了，鹿港必吃的麵線糊。今年價格凍漲，維持原價，每桌4500元，業者說，幸好豬肉禁宰令解除，豬肉"及時回歸"，今年才能如期上菜。鹿溪宴將在18日開放訂購 預計又將湧現排隊人潮搶訂(圖/民視新聞)今年鹿溪宴，將在18日開放訂購，預計又將湧現排隊人潮，享受一年一度的好滋味。原文出處：豬肉回歸！ 彰化鹿港「鹿溪宴」菜色曝光 香酥卜肉首入菜、還有比臉大蚵仔煎 更多民視新聞報導解禁第2日！毛豬拍賣市場交易熱絡 農業部曝最新豬肉價格區間豬肉解禁！熟悉的味道回來了 卓揆嗑滷肉飯、豬肝湯大讚美味惡毒壞「蛋」！彰化文雅畜牧場「僅雞、蛋含芬普尼」 全案移送法辦民視影音 ・ 1 天前
屏醫為癌末病友辦書法展 陳明章獻唱「思想起」
（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）張姓癌末病友熱愛書法，屏東醫院提議在醫院藝廊舉辦人生首場書法展，以藝術與世界告別。「筆墨人生」展覽今天開展，民謠大師陳明章也到場彈唱「思想起」，場面溫馨感人。中央社 ・ 2 小時前
熱蘭遮失智症協會後壁菁寮健走 尋找生活新意義提高生命價值
1994年國際阿茲海默症協會決定每年9月21日為世界阿茲海默日(World Alzheimer’s Day, WAD) ，2012年再將WAD擴大為國際失智症月(World Alzheimer’s Month, WAM)，為響應國際失智症月及協會成立21周年，大臺南熱蘭遮失智症協會將於15日上午，於後壁區菁寮辦理健走活動，鼓勵民眾參與戶外運動，增加社會互動，減少失智症的發生。大臺南熱蘭遮失智症協會白明奇理事長指出，協會今年以｢新治療、新生活、新意義」列為協會推動的重點工作，在今年已有治療輕度阿茲海默症新藥上市，幫助民眾減緩疾病的退化，協會也鼓勵民眾建立健康的生活型態，尋找生活的意義，提高生命的價值。白明奇理事長在2005年即提出【三動兩高，遠離失智】，呼籲國人重視健康的生活型態，多運動、多動腦、採用健康飲食、參與社會活動。近年來更積極推動以人文藝術介入失智，提倡生活的意義。今年健走活動主題為「熱蘭遮齊健走，尋找生活新意義」也希望以一個新的觀點，幫助失智家庭可以更有能量，獲得更好的生命品質。有別於以往在台南市區辦理健走活動，今年特別移往後壁區菁寮辦理健走活動，這是協會開創的第6條Z之細道台灣好新聞 ・ 3 小時前
展現極致車技與專業職人精神！2025第七屆ISUZU運轉職人挑戰賽熱血登場。
由台北合眾汽車所主辦的貨卡盛事 – ISUZU運轉職人挑戰賽，今年11月9日再度回到熱情的南台灣盛大登場！自2018年首屆舉辦以來，這場專為專業駕駛所打造的競技舞台如今已邁向第七屆，結合專業車技競賽、美食市集、親子互動、交通安全教育與公益等多元內容，再次成就一場專屬於「運轉職人」的年度盛會。本屆活動再度吸引全台各地職人好手們前來挑戰自我，駕駛由主辦單位統一準備的競賽車輛 – ISUZU六期NLR 5噸手排貨車，挑戰包含「打包速遞」、「障礙繞錐」、「路邊停車」、「狹橋」、「精準停車」、「地形試煉」及「倒車入庫」等多元9大關卡，不僅充滿趣味巧思也考驗駕車技術，同時透過精心設計內容傳遞最高行車安全法則。此外，主辦單位為贏得最高榮譽的運轉職人們提供高達新台幣36萬元的總獎金，並準備多項豐厚抽獎好禮讓參賽者滿載而歸。今年賽事主持陣容同樣再次邀請熱血運動主播徐展元與廖盈婷搭檔，為精彩刺激的賽事注入更多熱血。除了賽場沸騰外，現場同時規劃包含We.R跆拳特技團、國立體大韻律體操隊、鳳天神鼓、恐龍馬戲團、漫威特技秀等高水準舞台演出，讓活動現場高潮不斷、驚喜連連。周邊則安排遊園小火車、小小駕訓班、人力電刷CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
癌症希望基金會榮獲第35屆醫療奉獻獎「團體貢獻獎」
癌症希望基金會（下稱HOPE）榮獲立法院厚生會第35屆「醫療奉獻獎—團體貢獻獎」，肯定其自2002年成立以來，長年投入癌友家庭的服務、教育、政策倡議、社區照護、國際交流等成果Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 1 天前
探訪部落長輩看見存在意義 謝祖武籲歲末傳愛偏鄉
（中央社記者曾以寧台北12日電）歲末將至，藝人謝祖武化身介惠基金會傳愛公益大使，親赴屏東瑪家鄉排灣村探訪今年62歲的李伯，一句「如果有人記得我，我就不孤單了」，讓他不禁語塞，也看到自己存在的意義。中央社 ・ 1 天前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
樂天桃猿風波不斷韓媒大篇幅報導！以「荒唐、小氣、簡直離譜」為標題狂酸
體育中心／綜合報導樂天桃猿本季接連爆出食安風暴、二軍宿舍環境簡陋，加上奪冠後閃電換帥、後勤行政獎金僅有5000塊等，爭議不斷，連韓媒都相當關注此事，以「荒唐、小氣、離譜」為標題大篇幅報導。FTV Sports ・ 3 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 22 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
聽「股利新招」健保可收480億 石崇良眼都亮了：晚上好睡了！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良日前拋出要改革健保「補充保費」收取公式，大刀砍向存股族、定存族以及房東們，引發480萬人反彈，政策緊急喊卡，但面臨明年健保財務缺口將高達千億元，仍吐心聲「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有480億入袋，追問石崇良敢不敢？石崇良...匯流新聞網 ・ 3 小時前
台灣人買麵包店「儀式感」 網笑翻：果然大家都一樣！
生活中心／尤乃妍報導台灣的麵包店遍布街頭，而多數人進店與挑選麵包時，只要拿到夾子，就會有一些不自覺的小動作。近日，美食網紅魏魏在Threads社群分享「每個台灣人進麵包店必做的事」，引起大量網友共鳴，不少人笑稱「果然大家都一樣」，就像是進麵包店後的不成文規定，甚至有人說「沒聽到這個聲音就沒有買麵包的感覺」。民視 ・ 6 小時前
土城海山站旁8坪月租7千有找！政大雙主修高材生逃家失業搬進社宅 共居獨立生活找到人生方向
社會住宅不僅解決居住問題，更是年輕人跨越迷惘、重塑自我價值的起點。Sunny從小被期待成為優秀法律人，看似人生勝利組，內心卻歷經好長一段找不到自己的迷惘與掙扎。3年前，她先斬後奏搬入新北市土城區的員和社宅，在這裡不僅遇見支持自己的伴侶，與多元背景的室友交流相處，找到人生方向，同為助人工作，她被獨立的生活打磨得更柔軟，最終選擇以傾聽與專業心理諮商取代法律條文，期待未來幫助他人度過生命難關，也獲得家人的理解與祝福。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前