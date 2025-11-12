屏東醫院為癌末患者圓夢 書法揮灑筆墨人生

記者孫建屏／綜合報導

在知名歌手陳明章略帶沙啞、滄桑的歌聲中，揭開部立屏東醫院今（13）日為一位熱愛書法的癌末病友書法展揭開序幕，雖然這場「書法藝術饗宴」的主角，筆名「東津玉方」的張誠中已在展出前兩天因病辭世，但是留下的每幅作品，都是他對生命最誠摯的告白，更是一段關於勇氣、愛與圓滿的生命詩篇。

屏東醫院上午為《筆墨人生 一位書法愛好的圓夢篇章》書法展，舉辦了溫馨而莊重的開幕典禮，院長王森稔與創作者張誠中的好友陳明章及他的親友一同出席，在藝術的氛圍中，與已故的張誠中溫柔的告別。

張誠中自述，因為字寫得不好開始習寫書法，30歲從事平面設計後，在工作之餘從篆、隸、楷、草等各種書法字體一路學習，並曾開班授課，傳承書藝，因為「書法與篆刻雖不是工作，卻是養心之事」。為了陪伴年邁的母親，張誠中在20年前搬回東港老家，一邊工作、一邊在案前研墨、臨帖，簡樸的生活成為他心靈最深的依歸。

兩年前，張誠中被醫師診斷出縱膈腔惡性腫瘤，人生的境遇開始急轉直下，經歷多次化療與手術，仍不敵病魔的侵襲，即使身體漸漸虛弱，依然努力生活、堅持書寫，直到手再也無法穩握筆桿方才停下筆。

生病的期間，因為屏東醫院好友李昆興醫師的支持與鼓勵，張誠中在屏東醫院藝廊籌辦人生首場書法創作個展，並在醫療團隊的協助，從場地布置到作品懸掛，無不傾注心力，希望讓人生在藝術的光影中畫下圓滿句點。他表示，展覽現場陳列自己歷年創作的多幅書法與篆刻作品，每一筆、每一劃都蘊藏著對文字的熱愛與對人生的體悟，也都是生命的一部分，希望自己的母親能親眼看到，也讓她知道，她的兒子曾經用筆墨紀錄過生命的光。

屏東醫院院長王森稔致詞時說，醫療不只是治療病痛，更是對生命尊嚴與心靈需求的回應，能夠陪伴病人在生命最後階段，幫助他完成夢想，是醫院最珍貴的人文時刻；同時，感謝醫療團隊在繁忙工作中仍用心策劃，讓病人能以最熱愛的方式與世界道別。

《筆墨人生 一位書法愛好的圓夢篇章》書法展自即日起至12月31止，於屏東醫院二樓屏杏藝廊展出，醫院歡迎各界一起來見證這場別具意義的藝術饗宴。

屏東醫院院長王森稔（右起）與展出創作者張誠中好友陳明章、屏東醫院李昆興醫師及副院長黃炯棠一同為展出揭幕。（屏東醫院提供）

知名歌手陳明章的演唱，令書法展開幕典禮更具溫馨及緬懷氛圍。（屏東醫院提供）

《筆墨人生 一位書法愛好的圓夢篇章》書法展，展出已故創作者張誠中對文字的熱愛與對人生的體悟。（屏東醫院提供）

部立屏東醫院舉辦《筆墨人生 一位書法愛好的圓夢篇章》書法展，知名歌手陳明章特地南下，為展出者、已故好友張誠中演唱揭幕。（屏東醫院提供）