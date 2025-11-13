屏東醫院為癌末病患圓夢辦書法展 揮毫生命最終篇章

屏醫為筆名東津玉方的張先生圓夢告別畫展，院長王森稔、歌手陳明章、神經外科醫師李昆興及副院長黃炯棠（由右至左）到場觀展。（記者陳真攝）

一場溫馨而莊重的書法藝術饗宴，昨（十三）日在部立屏東醫院藝廊舉行；這項醫院原本要為癌末病患圓夢的書法展，主角卻在展出前兩天逝世，展覽成了他人生告別作，揮毫生命的最終篇章！

屏東醫院為了幫助筆名東津玉方的張先生完成心願，安寧醫療團隊特別協助籌辦這場屬於他的人生壓軸展覽；他的好友名歌手陳明章、屏醫神經外科醫師李昆興、院長王森稔及副院長黃炯棠皆到場觀展。

張先生畢生以墨傳情、以字留香，曾開班授課，傳承書法藝術，展覽展出他歷年創作的書法與篆刻作品，就在展出前兩天辭世，留下的每幅作品，皆成為他對生命最誠摯的告白。

兩年前，張先生被診斷出縱膈腔惡性腫瘤，經歷多次化療與手術，仍不敵病魔的侵襲，即使身體漸漸虛弱，他依然努力生活、堅持書寫，直到手再也無法穩握筆桿才停。

屏醫院長王森稔說，醫療不只是治療病痛，更是對生命尊嚴與心靈需求的回應，能夠陪伴病人在生命最後階段，幫助他完成夢想，是醫院最珍貴的人文時刻，同時要感謝醫療團隊在繁忙工作中仍用心策劃，讓病人能以最熱愛的方式與世界道別。

這場展覽不只是藝術的展出，更是一段勇氣、愛與圓滿的生命詩篇，即日起至十二月底，在屏東醫院二樓屏杏藝廊展出，歡迎民眾一起見證別具意義的藝術饗宴。