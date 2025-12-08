屏東醫院通過ISO雙認證 展現ESG承諾與行動
記者孫建屏／綜合報導
衛生福利部屏東醫院順利通過「ISO 50001:2018能源管理系統」及「ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查」兩項國際標準認證，在永續治理與節能減碳的推動上再創新猷，也象徵屏醫正式與國際ESG永續指標接軌，邁向綠色醫療的重要里程碑，展現醫療院所專業照護與環境永續的核心價值及實踐成果。
屏東醫院長期致力於提升能源效率，從空調系統改善、節能照明汰換、醫療設備耗能監測，到組成跨部門節能管理團隊，全面清查能耗並持續執行改善計畫。在取得ISO 50001認證的過程中，醫院以科學化、制度化方式管理能源，並以數據為依據制定節能策略，成功提升能源使用效益，達到降低耗能、提升設備效能的目標。
為落實減碳承諾，屏東醫院依循ISO 14064-1標準，完整建置溫室氣體盤查流程，涵蓋醫院建物、設備運作、冷鏈系統與相關直接或間接排放來源，透過嚴謹的資料蒐集、分析與盤查，得以精準掌握碳排結構，作為未來擬定減碳策略與碳管理政策的重要基礎，更為醫院未來參與淨零轉型奠定扎實根基。
屏東醫院院長王森稔表示，醫院的永續作為並非一蹴可幾，而是來自每一位同仁的行動與堅持，此次雙認證的取得，是對屏東醫院團隊長期投入的肯定，未來也將持續強化能源管理、推動低碳建築、導入智慧節能設備，並將 ESG 精神融入醫院治理及日常運作，讓永續不只是一句口號，而是實實在在的承諾與行動。
王森稔強調，醫院將以此次認證為新的起點，打造更節能、更低碳、更友善的綠色醫療環境，為南臺灣帶來更健康、安全與永續的未來。
衛生福利部屏東醫院日前順利通過「 ISO 50001:2018 能源管理系統」及「ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查」兩項國際標準認證。（屏東醫院提供）
