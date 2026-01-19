屏東醫院馬年藝術祭 營造醫療與人文關懷環境

記者孫建屏／綜合報導

衛生福利部屏東醫院持續推動院內藝文展覽，自即日起至3月31日止，邀請「北門書齋」與「仲夏藝術工作團隊」聯合展出「仲夏繽紛／彩墨的靜美時光」畫展，透過水墨與彩墨的藝術創作，讓醫院在新馬年迎來寧靜而溫潤的文化氣息，誠摯邀請民眾蒞臨屏杏藝廊，共同欣賞彩墨交織而成的靜美時光。

此次展覽以水墨與彩墨為創作核心，作品題材涵蓋山水、花鳥與自然景致，畫面或淡雅清逸、或色彩斑斕，彷彿將清風、鳥語與花香留存在紙上，也引領觀者在忙碌的生活節奏中，放慢腳步，靜心感受藝術所帶來的安定力量。

展出7位創作者各具風格與創作歷程，以筆墨對話自然，讓畫與字、墨與彩在紙上相遇、相知。包括承襲寫蘭筆墨精神、屢獲國內外邀展的鍾怡貞；以書畫與佛像創作開啟生命新篇章的陳姿安；從書法延伸至水墨、在藝術中培養專注與耐心的余鳳嬌；退休後潛心研習、並持續進修藝術創作的葉止賢；圓夢投身藝術、屢獲國內外獎項肯定的朱雪芳；在彩墨世界中謙虛學習的朱雅玲；以及結合教學與創作、熱愛花鳥水墨的蔡宛樺。

屏東醫院院長王森稔表示，醫院不僅是守護民眾健康的場所，更希望成為安放身心、滋養心靈的空間，透過藝文展覽的引入，讓病人、家屬與同仁在醫療場域中也能感受藝術的溫度與力量，獲得片刻平靜與療癒。

屏東醫院指出，「仲夏藝術工作團隊」由一群對藝術充滿熱情的好友所組成，因共同志趣而相聚，平時相互切磋畫藝、分享創作心得，長期致力於水墨與書畫藝術的耕耘，曾於國軍左營總醫院、高雄總醫院及高雄市文化中心、岡山文化中心、小港社教館、高雄新客家文化園區等多處場域辦理聯展與揮毫活動，讓藝術走入生活、走進人群。

衛福部屏東醫院自即日起舉辦「仲夏繽紛／彩墨的靜美時光」畫展，院長王森稔與展出7位創作者合影。（屏東醫院提供）

屏東醫院院長王森稔聆聽創作者介紹展出作品與心路歷程。（屏東醫院提供）