屏東里港警12天抓44詐騙犯 嫌狼狽跳樓仍被逮

南部中心／洪明生 屏東報導

屏東縣警局里港分局11月執行打擊詐欺行動專案，短短12天內就查獲六個詐騙集團共逮捕44名嫌犯，其中在一次攻堅行動中，嫌犯為了躲避查緝，從三樓窗戶爬出，先攀爬到二樓，再直接跳下一樓逃逸，不過最後還是遭警方循線逮捕。

警攻堅嫌跳樓！ 詐團成員三樓外牆攀爬到一樓逃逸

詐團成員遇警攻堅，直接攀爬外牆跳樓逃逸。（圖／翻攝照片）

警方清晨在一處民宅進行攻堅，不過在裡頭的嫌犯竟然不顧危險，先從三樓窗戶往外爬，接著慢慢從外牆攀爬到二樓，最後直接往下跳，儘管腳看起來是一拐一拐，但還是快步逃離現場。聲源：員警：「哇他真的逃走了。」好不容易破門進入的員警，對於嫌犯為了躲避查緝，冒險跳樓也感到非常驚訝，不過才逃沒多久，這名有四海幫背景的男子，還是遭警方循線逮捕。屏縣警里港分局偵查隊長陳賜明：「不顧生死由三樓陽台攀爬至二樓後，狼狽跳樓訝異的是犯嫌，由三樓跳下竟毫髮無傷。」

廣告 廣告

警攻堅嫌跳樓！ 詐團成員三樓外牆攀爬到一樓逃逸

屏東縣警局里港分局執行打詐專案，短短12天破獲六集團抓44人。（圖／翻攝照片）

屏東縣警局里港分局，11月執行打擊詐欺行動專案，短短12天內，就瓦解了六個詐騙集團，逮捕車手、收水、金主等共44人。屏縣警里港分局偵查隊長陳賜明：「同時查扣犯罪相關物證，包括犯罪交通工具5部，行動電話20具及毒品咖啡包200包等，查緝總價近千萬。」詐騙集團橫行，警方全力掃盪，儘管有嫌犯就算跳樓也不要被抓，但警方布下天羅地網，一一上銬逮捕，其中12人已經遭羈押獲准，後續相關單位也要繼續追查詐欺金流以及周邊犯罪連結。

原文出處：警攻堅嫌跳樓！ 詐團成員三樓外牆攀爬到一樓逃逸

更多民視新聞報導

國1凌晨4車連環撞！ 33歲駕駛亡、9人輕重傷

溯源逮藥頭！警逮毒品現行犯破喪屍菸彈分裝場 再起獲空氣槍

真有介入協調？遭爆要警方「向聖石金業道歉」 林思銘尷尬回應了

