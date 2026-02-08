屏東金鑰獎頒獎 凱撒大飯店奪雙獎卻爆違規

屏東金鑰獎昨天舉行頒獎典禮。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府主辦2025年第三屆「金鑰獎友善旅宿選拔」，今天於屏東勝利星村星星廣場舉行頒獎典禮，凱撒大飯店獲得環境友善及寵物友善兩項大獎，不過2026年1月卻因為舉辦夜間沙蟹生態導覽活動引發爭議被依違反國家公園法裁罰3000元，相當遺憾。

2025金鑰獎友善旅宿選拔得獎名單，在地友善獎旅館類小墾丁渡假村、民宿類德旅店民宿樹下民宿。高齡友善旅館類福容徠旅墾丁店、河堤墾丁渡假酒店、民宿類愛琴海岸精品民宿、海境渡假民宿。環境友善旅館類凱撒大飯店、同合農科商務會館、民宿類夏綠地民宿。寵物友善旅館類凱撒大飯店，民宿類則從缺。

廣告 廣告

縣府表示，金鑰獎並非形象型或人氣型獎項，而是一套以制度、分數與專業評斷為核心的品質認證機制，以「資格審查、書面初審、實地複審、決選會議」四階段評選制度，並邀集學界、產業界，以及環境、高齡與寵物友善等跨領域專家組成評審團，親赴旅宿現場查核服務流程、空間設計與實際執行狀況。評審不僅檢視看得到的硬體設施，更重視是否建立一套可長期運作的友善服務邏輯，確保服務品質具備延續性。

交通旅遊處處長黃國維表示，複審須達80分以上方具得獎資格，若未達標準，寧可從缺，也不勉強給獎，展現制度的嚴謹與公信力，縣府僅於決選會議中聽取評審專業意見，不介入評分結果，確保選拔過程公平、公正。

業者示範如何鋪牀。(記者葉永騫攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

垃圾輻射值超標退運！ 埔里清潔隊：首次遇到 急尋來源

中山大學碩士班報考破萬人 錄取率創新低

寒流發威！ 12縣市低溫特報 富貴角今晨僅8.4度

挺台軍火商拿捲尺量殲-35模型！當場質疑戰力 中國官媒氣炸反擊

