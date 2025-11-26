屏東鐵路高架化變美！ 萬倉街鐵路橋下辦花漾市集

屏東市近年完成鐵路高架化，最近更把萬倉街鐵路橋下廊道，進行美化，除了有裝置藝術，夜間還有燈光變化。他們還特別舉辦「花漾市集」，要讓遊客感受到城市蛻變的新風貌。

圖／TVBS

活動主持人：「正式啟動。」

按下啟動鈕，原本是冷冰冰的鐵路高架下方道路，如今有火車意象的燈光投影，沿途還有燈箱做成的座椅供遊客休憩，甚至還有兼具遊憩的裝置藝術。

活動主持人：「這個鞦韆其實它非常的穩固，所以別擔心。」

這是屏東市區萬倉街鐵路橋下通廊，如今變身為遊客及當地民眾，休憩活動的全新場域，為了提供更多元用途，縣府從29日到31日，還集結上百的攤位，舉辦市集，邀請民眾共襄盛舉。

屏東縣長周春米：「把這個地方再把它打亮，把它打開，讓我們周遭的店家，跟著我們的台鐵，和我們的鐵道特色廊道來共榮。」

包括有各種文創手作，多元的美化植栽以及種類繁多的精緻美食，結合現場的悠閒空間，讓民眾有了全新體驗。

遊客：「很多樣性啊，然後很多好吃的，文創也很豐富。」

遊客：「動線規劃很好，食物很好吃。」

原本屏東市區存在許多，跟鐵路共生的通行貓洞，如今高架化後，保留部分在地記憶，賦予這段總長380公尺的鐵道橋下通廊更多元素，打造出全新語彙的城市新風貌。

