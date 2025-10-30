屏東鐵道文化觀光祭週末登場！台鐵加開「噹噹一族彩繪列車」
[Newtalk新聞] 2025屏東鐵道文化觀光祭本週末將在屏東林邊車站熱鬧登場！11月1日、2日的開幕式除了有鐵道派對市集、手作體驗、親子互動遊戲和紙風車劇團帶來的演出外，台鐵公司還會特別加開5班次往返屏東火車站和林邊火車展的「噹噹一族彩繪列車」，邀請所有參加活動的大朋友小朋友跟著噹噹一族吉祥物一起，感受屏東的山海之美。
第三屆屏東鐵道文化觀光祭自11月1日開始，到12月13日結束。其中，11月1日和2日的開幕慶典尤為精彩，不僅有超過50個鐵道特色品牌組成的鐵道派對市集、手做體驗和親子遊戲外，11月1日下午15時起到晚間19時間，還有屏東戰隊街舞秀、阿緱囝仔人聲樂團、嵐天樂集帶來的歌舞演出，和知名兒童劇團「紙風車劇團」帶來的「屋頂看世界」開幕主秀。
11月2日下午14時30分到晚間19時，林邊火車站周圍則有親子派對DJ秀、SURE人聲樂團、踢踏電台、《藍寶Let's Go！》兒童劇戶外公演等結合街舞、RAP和唱跳的藝術冒險之旅，適合爸爸媽媽帶著全家大小一起參與。
特別的是，台鐵公司還會配合鐵道文化觀光祭，在開幕慶期間，每天加開各5班次往返屏東火車站和活動主場地「林邊火車站」的噹噹一族彩繪列車，讓活動吉祥物「噹噹一族」帶領旅客搭乘台鐵列車一起在屏東境內探險。
台鐵表示，除了在2025屏東鐵道文化觀光祭開幕慶期間加開噹噹一族彩繪列車外，活動舉辦期間，屏東境內的火車站也會有噹噹一族裝置藝術可以打卡。想搭乘噹噹一族彩繪列車的旅客，可在各車站購買區間列車車票，或使用悠遊卡等電子票證乘車，不用額外預約。
更多Newtalk新聞報導
觀光逆差已達805萬人！觀光署：出國旅遊「不會影響國旅」發展
防堵非洲豬瘟入侵國門！石崇良：未來入境「不分紅綠線」一律查核
其他人也在看
0元機票3天開搶！直到明年5月都能出國 全台3機場直飛
【記者莊偉祺／台北報導】年底適逢普發萬元，不少民眾都趁機規劃出國旅遊，有航空今起推出限時3天0元機票，直到明年5月底都能飛，可安排跨年之旅等，且北中南機場適用。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前
普發一萬放大術！易遊網線上旅展10／31開跑 五星級飯店99元、機票飯店5折券
迎接11月「全民普發一萬」上路，易遊網明(31)日起至11月13日推出年度最大檔「折扣放大節」線上旅展，不只祭出全站3折起的爆殺優惠搶攻此波消費商機，更加碼豪撒300萬折扣10/31碼，讓普發萬元有感放大、玩出最大價值！活動期間再推日韓機票999元、五星級飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票飯店團旅5折券等限量激殺爆品，勢必再掀搶購熱潮。此外，易遊網這次攜手人氣插畫IP「醜白兔」合作，以幽默可愛的逗趣形象搶占消費者眼球外，還可免費下載LINE聯名貼圖以及抽聯名商品。中時財經即時 ・ 5 小時前
團體訂機票「1人想退」別亂改！ 旅遊達人示警：恐害全員飛不成
出國揪團是許多旅客的日常行為，但若團體訂位中，其中1人臨時想改航班或退票，隨意上網操作釀成大災難！旅遊達人「蓋瑞哥」近日提醒，部分航空公司的訂位系統採「整筆訂單綁定」設計，只要以「訂位代碼＋任一旅客姓名」登入修改或退票，整團的機票都有可能一併被取消，導致「1人退票，全員飛不成」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
確定了！虎航「台南、高雄-熊本」12/23啟航 台南─沖繩12/25出發
即時中心／林耿郁報導眾所矚目的虎航「台南—熊本」與「高雄—熊本」兩條航線，確定將於今（2025）年12月23日起飛，之後每週二、五都會有一趟往返航班；另外台南─沖繩航線，也將於12月25日正式出發，預計每週四、日各往返一趟，提供旅客更豐富的航點選擇。民視 ・ 1 天前
華航線上旅展限時開跑 全航線76折起
華航線上旅展正式登場，從夢想啟程到實現心動，全航線限時優惠76折起，邀旅人以更輕盈的價格飛往世界各地，譜寫屬於自己的旅行篇章。七逗旅遊網 ・ 1 天前
0元機票限時3天開搶！全台3機場直飛 到明年5月都能用
年底適逢普發萬元，許多民眾趁機規劃出國旅遊，其中就有航空公司自今日（10/30）起推出限時3天0元機票，直到明年5月底都能飛，且北、中、南機場都適用。太報 ・ 4 小時前
MSC榮耀號全新「禮遇陽台暢飲房」登場 以貼心禮遇打造郵輪旅遊新體驗
全球知名郵輪品牌 - MSC地中海郵輪榮耀號，將於2026年春季航程推出全新「禮遇陽台暢飲房」，以『禮遇＋暢飲服務』雙重升級，為旅客帶來更愜意、更貼心的郵輪假期體驗。七逗旅遊網 ・ 1 天前
華航飛進鳳凰城送Sony耳機 首航貴賓全員有禮「每班再抽三位幸運得主」
中華航空將於12月3日開航台北—鳳凰城航線，成為台灣首家直飛鳳凰城的航空公司。為慶祝這歷史性時刻，華航攜手Sony推出限時好禮活動，凡於2024年12月與2025年1月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班的旅客，每班航班將抽出三位幸運得主，分別贈送Sony高階降噪耳機。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
碳排量比飛機更高 當「海上移動城市」郵輪成永續旅遊難題
疫情過後，全球郵輪旅遊強勢回歸。根據國際郵輪協會統計，2024年郵輪旅客達3460萬人次，創下歷史新高，復甦速度甚至超越整體觀光業。首搭族與年輕族群成長迅速，40歲以下乘客占三分之一。國際郵輪協...環境資訊中心 ・ 5 小時前
越捷航空0元機票最後倒數2天 慶新航線開通再奪東協觀光大獎
為了慶祝越捷航空在亞太地區新航線的開通及近期榮獲國際殊榮，越捷航空宣布特別優惠活動，提供數千張最低新台幣0元（未含稅金與手續費）的Eco經濟艙機票，限時三天。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
國泰航空投資千億港幣 擴大航點強化客艙服務
（中央社記者余曉涵台北28日電）國泰航空新任台灣區總經理冼蔚宗今年9月上任，冼蔚宗今天表示，國泰航空將投資千億港幣在擴大航點、服務升級、機隊擴展與數位創新等方面。中央社 ・ 1 天前
國泰航空台灣總經理：Q4市況不錯 航空三雄競爭有利刺激市場
國泰航空台灣區新任總經理冼蔚宗今（28）日首度面對媒體，冼蔚宗表示，台灣新增連假有助於促進中短程與區域航線旅運，接著第四季市況不錯，年底將迎來出遊小高峰；隨著旅遊市場疫後持續恢復回歸正常，票價雖有修正，但買氣不減，台灣旅客最喜歡的日本航線票價還是有撐。中時財經即時 ・ 1 天前
日本越洋航空首條國際線 115年2月開航沖繩-桃園
（中央社記者余曉涵台北30日電）日本航空旗下子公司日本越洋航空今天宣布，明年2月將開航沖繩-桃園航線，預計每天1班來回，這也是日本越洋航空首條國際定期航班。中央社 ・ 3 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 5 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 21 小時前