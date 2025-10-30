屏東鐵道文化觀光祭週末登場！台鐵加開「噹噹一族彩繪列車」

台鐵將在2025屏東鐵道文化觀光祭開幕慶期間加開噹噹一族彩繪列車。 圖：台鐵／提供

[Newtalk新聞] 2025屏東鐵道文化觀光祭本週末將在屏東林邊車站熱鬧登場！11月1日、2日的開幕式除了有鐵道派對市集、手作體驗、親子互動遊戲和紙風車劇團帶來的演出外，台鐵公司還會特別加開5班次往返屏東火車站和林邊火車展的「噹噹一族彩繪列車」，邀請所有參加活動的大朋友小朋友跟著噹噹一族吉祥物一起，感受屏東的山海之美。

第三屆屏東鐵道文化觀光祭自11月1日開始，到12月13日結束。其中，11月1日和2日的開幕慶典尤為精彩，不僅有超過50個鐵道特色品牌組成的鐵道派對市集、手做體驗和親子遊戲外，11月1日下午15時起到晚間19時間，還有屏東戰隊街舞秀、阿緱囝仔人聲樂團、嵐天樂集帶來的歌舞演出，和知名兒童劇團「紙風車劇團」帶來的「屋頂看世界」開幕主秀。

11月2日下午14時30分到晚間19時，林邊火車站周圍則有親子派對DJ秀、SURE人聲樂團、踢踏電台、《藍寶Let's Go！》兒童劇戶外公演等結合街舞、RAP和唱跳的藝術冒險之旅，適合爸爸媽媽帶著全家大小一起參與。

特別的是，台鐵公司還會配合鐵道文化觀光祭，在開幕慶期間，每天加開各5班次往返屏東火車站和活動主場地「林邊火車站」的噹噹一族彩繪列車，讓活動吉祥物「噹噹一族」帶領旅客搭乘台鐵列車一起在屏東境內探險。

台鐵表示，除了在2025屏東鐵道文化觀光祭開幕慶期間加開噹噹一族彩繪列車外，活動舉辦期間，屏東境內的火車站也會有噹噹一族裝置藝術可以打卡。想搭乘噹噹一族彩繪列車的旅客，可在各車站購買區間列車車票，或使用悠遊卡等電子票證乘車，不用額外預約。

活動舉辦期間，屏東境內的火車站也會有噹噹一族裝置藝術可以打卡。 圖：台鐵／提供

噹噹一族為屏東鐵道文化觀光祭吉祥物。 圖：台鐵／提供

噹噹一族彩繪列車時刻表。 圖：台鐵／提供