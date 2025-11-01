屏東鐵道文化觀光祭 掀熱潮

屏東縣政府攜手灣鐵舉辦的鐵道文化觀光祭，昨（一）日於林邊火車站登場，噹噹一族彩繪列車同步啟程，紙風車劇團則壓軸演出，為活動掀起熱潮。

縣長周春米主持開幕表示，屏東鐵道文化觀光祭從潮州、南州，今年移師到林邊，並主打親子主題，從一日起至十二月十三日，為期一個半月的活動結合藍皮列車、鐵道走讀、講座及藝術巡演等豐富內容，串聯沿線鄉鎮風光與人文特色，邀請大家循著鐵道體驗屏東的文化與故事。

一連兩天的開幕活動還有五十多家在地品牌、美食與文創攤位的「鐵道派對市集」，限量販售「噹噹一族創意親子鐵道便當」，更吸引民眾爭相排隊品嚐。

昨日同步啟程的「噹噹一族彩繪列車」，讓搭乘旅客感受列車的可愛氛圍，除開幕兩天每日五班次往返屏東與林邊站外，將持續行駛至明年二月，馳騁各地展現屏東鐵道文化風采。此外，南迴鐵道沿線小站共設有十一座「噹噹一族藝術裝置」，邀請大家一起搭車尋找，留下獨一無二的鐵道旅行回憶。

今（二）日活動由SURE人聲樂團、踢踏電台及DJ親子派對等團隊接力演出，為現場注入節奏與活力。壓軸節目「藍寶Let’s Go」以街舞、音樂與戲劇融合的跨界創作，打造適合親子共賞鐵道主題兒童劇。