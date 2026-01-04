屏東長治村村有繪本變身桌遊 認識家鄉又能學本土語言

鄉親開心玩長治在地桌遊。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕透過遊戲認識家鄉，讓本土教育紮根，屏東縣長治鄉圖書館在推動多年的村村有繪本計畫大功告成後，接續推出家鄉在地桌遊，將16個村的繪本濃縮在其中，推出之後除廣受鄉親喜愛，也讓外縣鎮民眾更認識長治鄉。

屏東縣長治鄉圖書館表示，2017年起推出村村有繪本計畫，各村長輩與學童以老幼共學的方式將在地文化、地標、信仰中心畫下來，美麗的圖畫加上將長輩口述歷史化成的簡潔文字，讓繪本不分老幼都容易看懂，效果極佳。

延續繪本的影響力，館方近來更進一步設計完成長治在地桌遊，匯集16村的繪本內容，將文史資料、各村特色透過遊戲方式推廣出去，桌遊有長治鄉各村的村名搭配繪本封面圖案，以及地景等，參與遊戲者以擲骰子的方式，依據點數前進，遇到命運與機會時，還可透過文字敘述學習客語。

桌遊一推出，在地鄉親試玩時非常開心，有長輩表示，除了透過桌遊更加認識自己的家鄉外，還要記得在自己在遊戲中所購買的地方，有人停留就要索取過路費，「很像腦筋急轉彎啦！訓練記憶力」。還有鄉親說，走到哪個村莊就有那個村莊的宮廟，讓大家更了解長治鄉的地方信仰，「真的非常有趣！」。

長治在地桌遊匯集各村特色。(記者羅欣貞攝)

屏縣長治鄉16村，村村有繪本。(記者羅欣貞攝)

