屏東長治鄉忠義文化祭展開 深入了解客家精神、品嚐美食

長治鄉忠義文化祭正式展開。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕長治忠義文化祭今天宣布啟動，緬懷130年前火燒庄戰役，客家義民先烈抵抗日軍護土愛鄉的精神，鄉長吳亮慶表示，今年是特殊的一年，正在找尋這些先烈義士埋骨的地點，8日在長治鄉公所舉辦客家美食展、手作體驗及藝文展，15、16日舉行文化祭典，感念先烈忠義精神。

屏東縣長治鄉長興村的火燒庄，在1895年發生日治初期客家人最慘痛的一場戰役，六堆義勇軍為了保衛家國，奮力抵抗前來接收台灣的日本軍隊，但在戰力懸殊之下，全村被日軍砲彈轟炸陷入火海，最終敗退，史稱「火燒庄之役」，當時死亡的義勇軍預估有250人到300人，傷者則是數倍死者，相當的慘烈。

吳亮慶表示，8日在鄉公所規畫有客家藝文展演、客家手作體驗、客家美食，有傳統草仔粿、平安祈福粄、還有手作竹蟬、黃梔粉糕、搗麻糬、手作糖葫蘆等，15日舉行伯公完福祭典，16日向先烈義士獻祭，希望傳承忠義精神，深入了解客家特色。

吳亮慶說，今年因為第二公墓遷建，意外得知義士遺骸可能埋在公墓內，當初因為怕日本人發現，所以村民用牛車將義士的屍體移動至現在的公墓內，也沒有墓碑，現在正在尋找，希望完成最後一塊拼圖。

長治鄉火燒庄等客家抗日忠義精神，于右任題詩讚揚。(記者葉永騫攝)

