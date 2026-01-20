屏東長照攜手物理治療打造「陪伴式復能」

▲園區透過綠化帶、小動物與生活紀錄分享，營造溫暖如家的照護環境。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 在高齡化浪潮下，住宿型長照機構的角色正從「代勞照顧」轉向「陪伴復能」。屏東縣政府長照處以「恢復生活能力」為核心，系統性推動「住宿式長照機構復能導入計畫」，攜手屏東縣物理治療師公會，結合縣內20間住宿式長照機構、老人福利機構及護理之家，將復能理念深度導入第一線，讓照護成為協助長者重拾生活主導權的力量。

▲阿米婆婆逐步由高度依賴邁向「部分自立」，從完全無法站立到一步一步向前。（圖／屏東縣府提供）

長照處處長陳桂敏表示，復能不只是復健訓練，而是一套回到生活本身的照顧哲學。透過物理治療師進入機構一對一輔導，從能力評估、風險辨識、個案討論到與照服員共同擬定可落實於日常的照顧策略，讓復能自然融入既有流程，減輕第一線負擔，也提升專業自信。

實際在機構中，擦桌子、彎腰取物、推輪椅、拿水杯等日常小動作，成為長者累積成功經驗的起點。多位住民在持續陪伴下，從高度依賴逐步邁向部分自立，重新參與活動、外出用餐更順暢，家屬也感受到明顯改變。

屏東縣政府指出，未來將持續深化復能導入長照體系，讓「找到所能、盡其所能」成為日常風景，打造溫柔而有力量的屏東長照新典範。

