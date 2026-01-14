屏東長照送餐服務 志工把溫暖送進巷弄給獨居長者

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 長照送餐「送的不只是餐，更是溫暖」，在屏東的巷弄街道裡，有一群默默付出的志工，他們每日騎著機車、提著便當，不僅傳遞熱騰騰的餐食，更把問候與關懷送進長輩的生活。屏東縣政府長期照護處表示，截至114年11月，已於全縣33鄉鎮市提供約2,725位長輩營養餐飲服務。

長期照護處特約15家營養餐飲服務單位，為低收與中低收入失能長輩提供每日午、晚餐的送餐服務，由志工以送餐服務作為陪伴與關懷的媒介，在每日的送餐服務中，為經濟弱勢與失能長輩帶來的不只是營養，更是連結社區、支持在地安老的重要力量。

▲長照送餐不僅解決長者的餐食問題，更透過志工的腳步，把關懷送進每一條巷弄。（圖／屏縣府長照處）

「路是問出來的！」送餐志工鄧順美說，很多弱勢長輩的住處連手機導航都找不到，她靠著鄰里問路、靠記憶在狹窄巷弄中穿梭，無論多辛苦，她總能把熱便當準時放到長輩手裡，送餐時不只是提供餐盒，順便會陪伴長輩聊上幾句：「阿姨，今天比較有精神喔」、「伯伯，這兩天天氣變冷要記得加件外套。」短短幾句問候，是許多獨居長輩一天中最期待的聲音。她笑著說，現在連先生、女兒也加入送餐行列「全家一起為長輩送溫暖，是我最驕傲的事。」

身障送餐志工陳福曉更懂得失能者的不便，加入送餐後，他把服務視為使命：「只要想到有長輩在等我吃飯，我就有力量把今天的便當送到長輩手中。」陳福曉不只送餐，也留心長輩生活變化，有次在送餐時發現長輩跌坐地板無法起身，第一時間通報救護車與社工協助送醫，他表示：「我們志工不僅是送餐，更是送上每天最溫暖的關懷。」

長照處表示，長照送餐不僅解決長者的餐食問題，更透過志工的腳步，把關懷送進每一條巷弄，把溫暖散播在社區的每個角落，需要長照服務可撥打1966長照專線。