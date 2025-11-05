屏東防疫挨批環境部急認錯！他轟彭啟明雙標

▲國民黨青年部前主任陳冠安批環境部長彭啟明雙標，見台中市長盧秀燕挨批就裝聾作啞。（圖／翻攝彭啟明臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委羅智強4日質疑，環境部稽查屏東養豬場，稽查率只有7%，批評屏東縣失職怠惰，屏東縣長周春米立即回應，這是利用環境部數據落差來惡意移花接木，環境部長也認了，查核日期與資料鍵入有時間差，未來會避免造成縣市困擾。國民黨青年部前主任陳冠安批環境部長彭啟明雙標，見台中市長盧秀燕挨批就裝聾作啞。

根據環境部公布「地方環保機關執行稽查廚餘再利用養豬場情形」，統計10月31日至11月3日各地政府養豬場廚餘稽查比例，數據顯示，屏東縣查核比例為7%，為全國最低。羅智強引用這份數據批評屏東縣環保稽查失職，周春米隨即反駁，相關批評存在利用數據落差移花接木之嫌。環境部也迅速發布新聞稿，表示統計數據因查核日期與資料鍵入存在時間差，導致數據與實際情況不符，並承諾未來會避免造成地方政府困擾。

陳冠安在臉書指出，環境部的統計錯誤造成地方政府被誤解，類似狀況早在上個月就曾發生。民進黨台中市議員江肇國曾在10月28日引用環境部統計資料，指出台中市養豬場廚餘稽查僅5%。然而，台中市政府早在10月24日、27日和28日完成三輪全面稽查，並於10月25日發布新聞稿明確指出已完成100%稽查。陳冠安表示，江肇國引用的數據與事實不符，但環境部當時並未發表澄清新聞稿。

陳冠安質疑，環境部對不同政黨的地方政府處理態度不一致。對羅智強批評屏東縣的數據，環境部迅速發出更正公告；而對江肇國及綠營引用錯誤數據指責台中市政府，環境部則未立即澄清。陳冠安呼籲，環境部應對台中市政府做出說明，維護統計數據的公正性。

