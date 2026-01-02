屏東阿咩! 東港跨年晚會 謝采吟自創曲"羊咩咩"爆紅

南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東-高雄報導

屏東東港跨年活動中，有一名女歌手演唱歌曲羊咩咩，過程中學羊叫的片段，讓觀眾印象深刻，笑說這是動物方程式真人版，而歌手是58歲的謝采吟，她曾參加歌唱節目，去年發行的自創曲羊咩咩還拍攝MV，被稱作羊咩咩歌后的她如今在跨年晚會中爆紅。

屏東「咩姐」！屏東東港跨年 謝采吟自創曲「羊咩咩」爆紅

歌手在台上演唱羊咩咩，網友反應熱烈。（圖／民視新聞）

歌手謝采吟歌曲〝羊咩咩〞歌曲，阮細漢土角厝內 羊咩咩～～有大隻小隻黑白 羊咩咩～～屏東東港跨年晚會中，一名身穿白色上衣的女歌手在舞台上演唱，不過唱著唱著突然。歌手謝采吟歌曲〝羊咩咩〞歌曲，羊咩咩 咩～～～羊咩咩 咩～～～一邊唱歌一邊學羊叫，讓台下觀眾覺得超有趣，更在網路引發熱烈討論，有人說，還有網友直接時空錯亂，表示不是馬年嗎，會不會跨太快？歌手謝采吟：「我也不知道回來突然半夜竟然很多人傳給我說，你紅了欸怎麼忽然間整個都是妳。」今年58歲的謝采吟，過去曾參加歌唱節目，還自己寫詞演唱，打造自創曲羊咩咩，被稱作羊咩咩歌后。

羊咩咩歌曲還有拍攝ＭＶ，謝采吟打扮俏皮。（圖／翻攝畫面）歌手謝采吟歌曲〝羊咩咩〞歌曲，羊咩咩咩～～～羊咩咩咩～～～一聲 兩聲 三聲 咩咩咩 咩～～～綁著兩搓丸子頭，與小朋友一起玩吹泡泡，加上娃娃與繽紛氣球點綴，畫面俏皮浪漫，不少觀眾，跨年聽完現場版，特別找了MV要來再次回味，甚至敲碗下一次跨年剛好迎接羊年，絕對要再唱一遍。東港鎮鎮長黃禎祥：「明年就是我們這個羊年，希望公所可以再次請她來唱這首羊咩咩。」歌手謝采吟vs.記者：「希望大家趕快來找我哈哈哈哈，明年羊年嘛齁對羊年羊年對對對。」旋律輕快，歌詞洗腦，羊咩咩大爆紅，也讓全台直呼今年跨年最精彩的除了有台東的阿妹之外，還有東港的羊羊咩咩。

