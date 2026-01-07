屏東限定夢幻色！屏東舊鐵橋 粉紅波斯菊盛開

高屏舊鐵橋粉紅波斯菊盛開相當美麗。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕高屏溪屏東舊鐵橋粉紅波斯菊盛開了，屏東縣長周春米大推前往欣賞，指出繁花盛開、隨風搖曳是冬日最療癒的風景，但也提醒賞花民眾在步道外圍拍照，一起守護這片花海，讓更多人都能看見屏東的美。

這塊屏東舊鐵橋的河川高灘地由左岸高屏溪協會管理種植，每到花朵盛開時總吸引了許多人前往觀賞，縣長周春米在臉書上表示，百花綻放，帶來希望，專屬於屏東的夢幻色，真的好好拍，不只花海，還能捕捉到列車經過的瞬間，每一張都是明信片等級，但也提醒賞花民眾不要進入花田裡，以免踩壞了花兒。

廣告 廣告

許多民眾在得知消息後紛紛前往賞花，大部分的人都在田埂上拍照，也有人騎著YouBike微笑單車來賞花，甚至有人搬來了餐桌，來場賞花下午茶，相當逍遙自在，舒服愜意。但也有人不聽勸，直接或帶著家人、小孩到花田裡拍照，自私的行為讓人搖頭。

民眾可以一邊騎自行車一邊賞花。(記者葉永騫攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

壯觀！彰化芬園8.5公頃百日草炸裂 五彩繽紛超夢幻

全教總籲全面調降班級人數 教育部回應了

急凍!冷氣團+輻射冷卻下探6度 溫度回升時間曝

健康網》別再死守血壓130/80 美國網紅醫揭不同疾病、年齡數值差

