屏東雞場爆H5N1禽流感！急撲殺8千隻 防檢署說話了

屏東蛋中雞場確診H5N1高病原性禽流感。（圖／屏東縣政府）





動植物防疫檢疫署今（16）日表示，接獲農業部獸醫研究所通報，屏東縣高樹鄉一處蛋中雞場主動通報異常，經檢驗確診感染H5N1亞型高病原性禽流感。依標準作業程序，屏東縣動物防疫所已完成場內8,640隻、約14週齡蛋中雞的撲殺銷毀作業，並督導業者進行全面清潔與消毒，以防堵疫情擴散。

防檢署指出，自民國114年9月以來，全台已累計8起確診並撲殺的禽流感案例，其中陸禽7例、鴨1例。為因應候鳥遷徙帶來的防疫風險，防檢署日前邀集相關學研單位召開候鳥遷徙預警會議，專家指出，全球本波高病原性禽流感疫情仍相當嚴峻，歐洲、美國、日本及韓國均陸續通報禽場與野鳥感染案例，且韓國已檢出H5N9亞型病毒，相關疫情發展仍需持續密切關注。

防檢署進一步說明，目前台灣正處於候鳥穩定度冬階段，冬候鳥主要分布於蘭陽平原及雲嘉南沿海地區；加上近期受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台氣溫偏低、日夜溫差大，容易使家禽承受壓力、抵抗力下降。

防檢署呼籲養禽業者務必加強防鳥設施，妥善調節禽舍保溫與通風，落實人車進出管制與每日健康觀察，一旦發現禽隻異常應立即通報，以利防疫單位及時處置，降低疫情傳播風險。

