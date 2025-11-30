屏東霧台舊好茶部落傳出五人疑誤食植物中毒

屏東霧台鄉舊好茶部落傳出疑誤食植物的五人中毒事件，搜救人員將五人送下山後，症狀紓解並未就醫。

屏東霧台鄉舊好茶部落傳出疑誤食植物的中毒事件，共有五人出現幻覺、精神恍惚等不適症狀；屏東消防局派員漏夜救援，將五人全數送下山後，症狀紓解並未就醫。

屏東縣消防局指出，前往霧台鄉舊好茶部落訪友的四男一女，疑似誤食不明植物，於二十九日下午五時許發生身體不適，有出現幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀。

消防局派遣第一大隊、特搜大隊、高救隊、霧台及瑪家分隊，共計六車、十五名搜救人員，攜帶登山、急救等裝備連夜趕往救援。

搜救隊員在三十日凌晨零時三十六分接觸到五名患者，當時五人意識皆清醒，其中，三人症狀較為嚴重，經補充水分，在天亮時症狀皆已緩解，可自行下山，由搜救人員陪同下山。

五名患者全數下山後，身體狀況已恢復，不需就醫；至於，誤食何種植物，則成為謎團。