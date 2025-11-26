屏東霧台9原民 獵4黑熊判無罪

3年前屏東霧台鄉大武部落發生台灣黑熊遭獵殺事件，還流出獵人與黑熊「三貼」騎機車影片，輕佻模樣引發撻伐，案經審結，9名獵人26日一審獲判無罪。（本報資料照片）

民國111年屏東霧台鄉大武部落發生台灣黑熊慘遭獵殺，獵人與黑熊「三貼」騎車的輕佻畫面一曝光更引發眾怒，全案經屏東地院審理，法官以《野生動物保育法》修法後原民狩獵除罪化為由，26日判決涉案9名獵人無罪。檢方獲悉後表示，待收到判決書後研議是否上訴。

屏東地檢署當時接獲警政署保七總隊通報，發現霧台鄉隘寮北溪1頭一級保育類野生動物台灣黑熊遭獵殺，循線找到顏男住處，並在冰箱起獲黑熊及台灣野山羊屍體各1具，不久後，網上還流出獵人與黑熊「三貼」騎機車影片。

案經檢警調查，涉案獵人獲悉犯行曝光後，雖陸續刪除手機照片，但警方透過還原，發現還有其他黑熊照片，在屏科大協助鑑定下，確定共有4隻黑熊遭獵殺。

檢方偵結後依《野生動物保育法》等罪起訴顏姓父子等9名獵人，屏東縣長周春米更喊話要求法官重判，但案經審結，屏東地院昨日判處9人無罪，不過顏父依頂替罪判處拘役10天，得易科罰金1萬元，可上訴。

屏東地院表示，《野生動物保育法》在今年2月修法，在原住民族獵捕、宰殺野生動物部分，增訂「非營利自用」的除罪事由，依黑熊案調查結果，9名被告都為原住民，且獵殺行為都是「非營利自用」，當中還有1隻黑熊對人類有危及生命之虞，審酌後判決無罪。

同列被告的大武村長麥庸正在得知獲判無罪後開心道，「我們真的不是以犯罪心態在做這件事，對我們來說，這是很一般的事情，以原住民文化來看，這就是一種分享」。

不過他也強調，在訴訟過程中學到很多，獵黑熊的傳統文化確實與現代社會主流意識有很大衝突，但在林業保育署屏東分署協助輔導下，族人們觀念逐漸轉變，不僅成立屏東首支台灣黑熊巡守隊，很多長輩看到黑熊受困時會通報協助，目前都在往好的方向發展。

促進修法的原民立委伍麗華表示，每個人維護山林的方法不同，大家都在學習中找到平衡點，從王光祿獵人大法官釋憲案至獵殺台灣黑熊無罪宣判，她能感受到法律給予原民的尊重，所以原民絕對願意基於這樣的包容性，努力學習當個法律實踐者。