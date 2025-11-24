屏東青年旅創基地推溫泉老夥伴策展

屏東青年旅創基地推「溫泉老夥伴」策展，用更輕鬆、更貼近生活的方式帶民眾認識四重溪。（記者陳真攝）

屏東縣府位在四重溪流域的「屏東青年旅創基地」，即日起推出年度成果策展「溫泉老夥伴」，用更輕鬆、更貼近生活的方式帶民眾認識四重溪。

屏東縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，屏東青年旅創基地自二○二二年成立後，持續陪伴青年一起挖掘地方亮點；今年旅遊創新人才培育計畫，從遊程規劃、品牌行銷，到走訪在地業者、體驗示範、美感課程，讓學員用雙眼看地方、用雙手做內容、用創意把四重溪故事講得更有趣。

李雨蓁說，今年除了課程更跨領域，還結合「四重溪溫泉村設計共創計畫」，邀請青年設計師駐村以策展、故事敘事、設計提案等方式參與地方文化。這次展覽以「重新認識四重溪」為主題，把溫泉旅客、在地業者、居民與日常小物都轉化成象徵文化成長的「老夥伴」，要讓民眾看見四重溪地方人文故事。

展場還推出互動式「泡湯型人格測驗」及溫泉風拍照牆，呈現學員在「遊客體驗設計」課裡學到的創意。民眾不只可以拍照打卡，還能透過遊戲式互動走進四重溪的文化脈絡，玩得開心、學得有感。

勞青處指出，希望透過展覽，帶領更多人用全新的角度發現四重溪與恆春半島的魅力。「溫泉老夥伴」展覽一路展到十二月底，與「四重溪溫泉季」同步登場，歡迎民眾泡完湯後到基地逛逛，親自感受青年創意與地方文化的完美結合。