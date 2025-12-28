屏東青年自製地震預警廣播 竹田這村比國家警報還快

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕宜蘭外海昨晚發生規模7.0強震，國家級地震警報大響，全台有感。然而，在距離震央數百公里外的屏東縣竹田鄉履豐村，竟同步響起村里廣播，清楚倒數60秒，提醒村民提高警覺、注意安全，讓不少鄉親直呼「我們故鄉也要裝！」

這套名為「地牛 Wake Up」的地震預警廣播系統，出自履豐村一名八年級青年邱建鈞之手。邱建鈞具備消防科背景與水電實務專長，長期關注偏鄉地區警報收訊不良問題，發現許多長者未必使用智慧型手機，即使發生重大地震，也常錯失黃金應變時間，於是決定自行研發適合農村使用的預警系統。

「地牛 Wake Up」能即時接收中央氣象署地震資料，透過網路快速判讀後，直接串接村里的廣播設備，第一時間向全村發送警訊。實測結果顯示，系統從接收到資訊到廣播響起的速度，甚至比部分手機國家警報還快，成功替村民爭取關鍵的避難時間。

邱建鈞過去受訪時曾說，「就是不想再看到災害來臨時，鄉親卻毫無準備。」他希望透過科技，彌補城鄉資源落差，讓偏鄉也能享有同等的安全防護。

履豐村這次成功示範，引發地方關注，不少外地民眾紛紛詢問是否能引進系統。透過村里廣播讓更多農村、偏鄉都能「被地震叫醒」，把遺憾降到最低。

