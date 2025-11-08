屏東青銀街舞祭 15隊登場活力四射
屏東縣政府八日在縣立體育館舉辦屏東青銀街舞祭，二百六十二位長者與七十五位青年學子同台共舞，十五支隊伍輪番登場，活力四射。
今年青銀街舞祭比賽由關懷據點長輩與青少年共舞，匯聚八至八十歲以上的舞蹈愛好者，展現跨世代能量；由屏東縣善護協會摘下第一名，枋寮鄉人和社區發展協會奪得第二名，萬丹鄉興全社區發展協會拿下第三名。
縣長周春米表示，街舞祭透過共舞促進世代互動，截至九月底屏東縣老年人口比高達百分之二十一點五九，目前全縣已設立四百二十三處據點，促進長輩健康及延緩失能，感謝長輩願意走出家門到據點練習，進而站上舞台圓夢，一點一滴的努力非常不簡單。
成功靠著「Locking 鎖舞」奪冠的善護協會，七十四歲的余存淳說，每週至少練習兩次，也會錄下影片回去觀看，不會當作是功課，而是強健體魄的方法。該隊指導老師AGA 說，長輩們大多沒有舞蹈底子，用隊形變化彌補技巧，加上勤奮練習三個月，才能脫穎而出。
今年更有首次來自離島小琉球的琉球老人會據點參與，其中，高齡八十三歲的蘇相送全力投入練習，以行動證明「學習沒有年齡限制，健康來自持續的動力」。
社會處表示，除了青銀街舞比賽，還有「Thank You Dance 屏東嘻哈文化盛宴」，邀集五十組來自高中社團、街舞團體及地方社區的隊伍演出，呈現街舞文化跨齡無界的魅力。
