屏東青銀街舞祭8至80歲共舞 展現跨世代能量





屏東縣政府8日在縣立體育館舉辦「2025年屏東青銀街舞祭」，262位長者與75位青年學子同台共舞，15支隊伍輪番登場，活力四射，縣長周春米到場為參賽者加油打氣，感謝長輩願意走出家門到據點練習，進而站上舞台圓夢，一點一滴的努力非常不簡單。

今年青銀街舞祭比賽「青銀共舞社區展演」，由關懷據點長輩與青少年共舞，匯聚8歲至80歲以上的舞蹈愛好者，傳達「打破框架、顛破想像」的精神，15支隊伍經激烈賽程後，由社團法人屏東縣善護協會奪下第1名舞狀元獎，屏東縣枋寮鄉人和社區發展協會奪得第2名舞榜眼獎，社團法人屏東縣萬丹鄉興全社區發展協會拿下第3名舞探花獎。

廣告 廣告

周縣長表示，街舞祭透過共舞促進世代互動，讓青少年與長輩留下珍貴的記憶。截至9月底屏東縣政府老年人口比高達21.59%，面對超高齡社會議題，屏東縣政府積極普設社區照顧關懷據點，目前全縣已設立423處據點，在健康促進及延緩失能課程上針對長輩的肌力、肌耐力訓練，奠定良好基礎。

周縣長指出，屏東自11月起，敬老卡及博愛卡每月補助點數由500點提升至1,000點，使用範圍包括計程車、復康巴士、YouBike微笑單車、火車、國道客運及航運等，鼓勵長輩搭乘大眾運輸工具郊遊，把每月額度用光，多動才更有活力。

今年成功靠著「Locking鎖舞」舞蹈風格奪冠的社團法人屏東縣善護協會，74歲的參與長輩余存淳說，除了每週一次的教學上課，大家還會利用平時據點時間加練，每週至少練習兩次，也會錄下影片回去觀看，不會當作是功課，而是強健體魄的方法。該隊指導老師AGA說，這次為長輩們編全新的舞，因為大多沒有舞蹈底子，用隊形變化彌補技巧，加上長輩們勤奮練習三個月，才有這樣的成績。

社會處表示，青銀街舞祭活動連續舉辦五年，長輩們每週練舞，從剛開始的緊張、擔心，到逐漸整齊劃一，他們的熱情參與，實踐「健康老化、快樂學習」的生活態度，今年更有首次來自離島小琉球的琉球老人會據點參與，其中，高齡83歲的蘇相送伯伯全力投入練習，以行動證明：「學習沒有年齡限制，健康來自持續的動力」。

廣告 廣告

社會處說，除了青銀街舞比賽，還有「Thank You Dance屏東嘻哈文化盛宴」，邀集50組來自高中社團、街舞團體及地方社區的隊伍演出，呈現街舞文化跨齡無界的魅力。本次活動也培力10名高中生加入活動的前期籌備，包含本次活動文宣設計、計畫流程規劃，與現場活動支援，培育青少年計劃力與執行力。

更多新聞推薦

● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境