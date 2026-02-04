屏東預拌混凝土車轉彎翻覆 混凝土灑滿路面忙清理

屏東縣 / 綜合報導

屏東縣竹田鄉今(4)日上午發生預拌混凝土車翻覆意外，事發當下駕駛正在轉彎，因為不明原因，整輛車突然90度大翻覆，車上大量混凝土瞬間溢出，幾乎布滿道路，相關單位獲報到場處理，同時派遣機具及吊車進行清除作業，幸好駕駛在第一時間自行脫困，沒有人員傷亡，至於詳細肇事責任，還有待警方進一步釐清。

一輛預拌混凝土車沒有減速，在轉彎處想來個帥氣甩尾，沒想到下一秒......預拌混凝土車尾來不及跟上，右後輪愈翹愈高，接著整輛預拌混凝土車，瞬間失控往左側翻覆，揚起大量粉塵，場面怵目驚心。

廣告 廣告

回到事發現場，一大灘灰色混凝土，幾乎布滿整個道路，預拌混凝土車則是動彈不得，橫躺在道路中央，4日上午11點多，31歲李姓男子，開車沿著屏東竹田鄉潮州路，由西向東行駛，在右轉進入台一線南下車道時，因為不明原因，導致整輛車90度大翻覆，車上的混凝土也跟著溢出。

相關單位獲報立即到場處理，大型機具一鏟一鏟移除混凝土，忙碌地清理道路，一旁吊車沒閒著，小心翼翼將預拌混凝土車慢慢扶正，同一時間員警也出動疏導交通，屏東潮州分局交通小隊小隊長蘇木生說：「駕駛人自行脫困未受傷，酒測值為零。」再看一次驚險畫面，好在相關單位即時處理，才沒有釀成更大傷害，至於詳細肇事責任，還有待警方進一步釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

混凝土車疑過彎不慎翻覆 台南7旬駕駛傷重不治

預拌混凝土車迴轉壓溝翻覆 駕駛輕傷.超載開罰

疑管線未固定！台中混凝土車沿路灑水泥 後車急閃避

