屏東預拌車轉彎90度翻覆 混凝土灑滿路面

屏東竹田鄉4日上午11點多，一輛混凝土車準備右轉進入台一線的南下車道時，疑似遇上90度大轉彎，車輛因不明原因90度翻覆，載運的槽體瞬間大量混凝土傾洩而出，事故造成台一線南下車道，一度封閉。

一輛預拌混凝土車行經轉彎處，一個甩尾，整輛車瞬間失控，先是車尾翹起，接著車頭跟著90度往左側翻覆橫躺在地上，車上的混凝土跟著流出，蔓延了三條車道。

事故發生在屏東潮州，肇事駕駛是31歲李姓男子，疑似準備右轉進入台一線南下車道時，沒有減速而釀禍，幸好當下也沒有其他車輛經過，駕駛也在第一時間自行脫困。

屏東潮州分局交通小隊小隊長蘇木生：「駕駛人未受傷，酒測值為零。」

事故發生後，留下了一大灘混凝土，一度造成南下車道暫時封閉，等待相關單位調派用大型機具前往剷除，詳細事故原因以及肇事責任，還有待警方近一步調查釐清。

