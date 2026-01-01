屏東風域曙光路跑 千名跑者海風中奔馳

屏東風域曙光路跑，千名跑者海風中迎曙光。（記者毛莉攝）

二○二六屏東風域曙光路跑於元旦清晨在滿州佳樂水風景區開跑，吸引來自全台及十二國家的海外跑者熱情參與，超過千名跑者在清晨的海風與曙光中奔馳，用腳步迎接嶄新的一年。

屏縣府交通旅遊處表示，本屆賽事規模再升級，除四公里休閒組外，同場設置二十一公里半程馬拉松及十公里挑戰組，跑者沿著太平洋海岸線前進，於壯闊海景與奇岩地貌間奔向全台最南端第一道曙光，沿途風光與海浪聲，為選手帶來美麗的視覺與感官體驗。

交旅處指出，完賽結果出爐，二十一公里男子組由朱志峰以一小時二十五分十二秒奪冠，女子組由李秀如以一小時四十二分二十秒封后；十公里男子組冠軍為陳緯倫的四十二分十七秒，女子組冠軍為李瑋珊的四十九分三十六秒。各組前三名選手均獲頒精美燈座獎牌與紀念品，現場掌聲與歡呼不斷。

所有參賽者賽前均獲得設計感十足的紀念衣與專屬LED手環，LED手環在夜色中閃耀成為一道亮麗風景，完跑選手依組別更可索取限量紀念毛巾與帆布提袋，成為迎接新年的珍貴回憶。

活動現場另設「曙光郵局」服務，跑者可親筆寫下新年明信片，並蓋上元旦限定郵戳寄給親友，而曙光美食饗宴則準備黑豆茶、恆春大麵與港口包子、茶葉饅頭等道地美食，完賽跑者紛紛分享美味與感動，新年迎曙光、路跑、旅遊一次滿足，超有儀式感。