屏東風域曙光路跑 千名跑者海風中迎曙光

屏東風域曙光路跑千名跑者海風中迎曙光。（屏東縣政府提供）

記者毛莉／屏東報導

2026屏東風域曙光路跑於元旦清晨在滿州佳樂水風景區開跑，吸引來自全台各縣市及12國家的海外跑者熱情參與，超過千名跑者在清晨的海風與曙光中奔馳，用腳步迎接嶄新的一年。

屏縣府交通旅遊處表示，本屆賽事規模再升級，除4公里休閒組外，同場設置21公里半程馬拉松及10公里挑戰組，跑者沿著太平洋海岸線前進，於壯闊海景與奇岩地貌間奔向全台最南端第一道曙光，沿途風光與海浪聲，為選手帶來美麗的視覺與感官體驗。

交旅處指出，完賽結果出爐，21公里男子組冠軍由朱志峰以1小時25分12秒奪下，女子組冠軍由李秀如以1小時42分20秒封后；10公里男子組冠軍為陳緯倫(42分17秒)，女子組冠軍為李瑋珊(49分36秒)。各組前3名選手均獲頒精美燈座獎牌與紀念品，現場掌聲與歡呼不斷。

所有參賽者賽前均獲得設計感十足的紀念衣與專屬LED手環，LED手環在夜色中閃耀成為一道亮麗風景，完跑選手依組別更可索取限量紀念毛巾與帆布提袋，成為迎接2026年的珍貴回憶。

千名跑者迎曙光。(屏東縣政府提供)

活動現場另設「曙光郵局」服務，跑者可親筆寫下新年明信片，並蓋上元旦限定郵戳寄給親友，而「曙光美食饗宴」則準備黑豆茶、恆春大麵與港口包子、茶葉饅頭等道地美食，完賽跑者紛紛分享美味與感動，新年迎曙光、路跑、旅遊一次滿足，超有儀式感。

屏東縣政府表示，此活動成功結合運動、旅遊與在地文化體驗，展現屏東推動永續觀光與運動生活的成果，歡迎民眾透過官方粉絲專頁及旅遊資訊平台，延伸探索屏東南國的多元魅力。