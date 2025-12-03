屏東風域祭半島海風12/6壓軸登場 帶領遊客走進旭海祕境
▲屏東風域祭的「半島海風」將壓軸登場，帶領遊客走進旭海祕境。
二０二五屏東風域祭的「半島海風」將壓軸登場，帶領民眾走進臺灣東南海岸的盡頭，從旭海旅遊資訊站啟程，穿越沙灘與草原，走入一條腳步與風聲交織的朝聖路徑！
屏東縣府交通旅遊處指出，二０二五屏東風域祭體驗過春天的療癒「自然風」、夏季的部落「原風」與秋日的星光「晚風」之後，活動隨著年尾颳起落山風，進入壓軸篇章，六至七日的「半島海風」將於牡丹鄉旭海旅遊資訊站登場。
交旅處表示，連續兩天的屏東風域祭「半島海風」活動，將串聯傳統海洋文化，包括旭海海祭場域、旭海沙灘、旭海草原、海廢行動點位與舊名瑪查蘭的牡丹灣，將旭海的自然面貌與人文脈絡完整盡收眼簾，邀請民眾報名參與，一起向天涯之角出發，走進旭海祕境。
除了半島遍路旅遊行程，「追風定向尋寶」也規劃三項極具在地感與創造力的免費體驗活動，邀請遊客透過手作、行動與記憶，將這片土地轉化為生活的一部分。
縣長周春米認為，屏東風域祭不僅是自然風景與歷史人文的饗宴，更是結合在地文化與風味的風土節慶。風域市集匯集來自屏東各地的職人手作、美食攤位以及特色文創商品；風之聲音樂會更邀請在地的歌手們，帶來溫暖療癒的音樂盛宴。
另外，縣府為推廣恆春建城一百五十週年及普發一萬補助方案，只要在「屏東四重溪溫泉季」活動期間，在恆春、車城、牡丹、滿州等區域消費滿五百元，即可憑發票或收據至溫泉公園旅遊服務中心兌換活動週邊紀念品，每人限換一次、換完為止。
縣府同時加碼與「屏東GO購」平台合作，凡消費上傳發票即可抽獎，有機會抱回價值五萬元的黃金等大獎，歡迎民眾把普發一萬補助金變成最幸福的冬季旅程；詳細活動訊息請上「屏東旅遊網」查詢。
