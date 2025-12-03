屏東風域祭壓軸登場 吹著落山風走進旭海秘境

屏東風域祭壓軸登場，歡迎旅人吹著落山風走進旭海秘境。（屏東縣政府提供）

記者毛莉／屏東報導

2025屏東風域祭體驗過春天的療癒「自然風」、夏季的部落「原風」與秋日的星光「晚風」之後，隨著年尾落山風起，活動即將進入壓軸篇章，12月6日至7日「半島海風」將於牡丹鄉旭海旅遊資訊站登場。活動結合旭海－觀音鼻自然保留區阿塱壹古道、海岸風情與文化地景與在地風味市集，將帶領民眾走進臺灣東南海岸的盡頭，從旭海旅遊資訊站啟程，穿越沙灘與草原，走入一條腳步與風聲交織的朝聖路徑！

屏東縣政府表示，連續兩日的屏東風域祭—半島海風，將串聯傳統海洋文化，包括旭海海祭場域、旭海沙灘、旭海草原、海廢行動點位與舊名瑪查蘭（macaren）的牡丹灣，完整收攏旭海的自然面貌與人文脈絡。除了半島遍路旅遊行程，「追風定向尋寶」也規劃三項極具在地感與創造力的免費體驗活動，邀請大家透過手作、行動與記憶，將這片土地轉化為生活的一部分。

廣告 廣告

在「海色流動」工作坊中，旅人將藍染布袋，捕捉海浪與陽光的交會痕跡；「浪花記憶」則以熱縮片畫出心中的旭海意象，留下屬於自己的吊飾紀念；而「海洋行動」則化身為環保實踐場，只要撿拾500克海廢，便能兌換限定小禮，還有機會抽中超可愛數量限定「有隻兔子」IP公仔娃娃。

縣長周春米提到，屏東風域祭不僅是自然風景與歷史人文的饗宴，更是一場結合在地文化與風味的風土節慶，有風域市集匯集來自屏東各地的職人手作、美食攤位以及特色文創商品，「風之聲音樂會」更邀請來自在地的歌手們，帶來一場場溫暖療癒的音樂盛宴。

縣府交通旅遊處指出，屏東風域祭一路走來，是一場風與人的對話，也是屏東觀光價值的重新定義，希望大家不只是來屏東看風景，而是能透過一場旅程，去理解這塊土地的靈魂。牡丹旭海的地理位置雖遠，卻保有最純粹的文化與地景，是推動永續觀光、深度旅行的關鍵節點。歷經四季，每一場活動都訴說著一段屬於屏東的風土故事，隨著最終場在旭海展開，也為2025年的風域旅程畫下感動的句點，誠摯邀請民眾報名參與，一起向天涯之角出發，走入最靠近海的那條朝聖之路。

交通旅遊處補充，提醒民眾出外旅遊，務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全，切勿入住未合法申請登記及違規擴大營業房間之業者，另為推廣恆春建城150周年及普發一萬補助方案，請多方支持「屏東四重溪溫泉季」，只要活動期間在恆春、車城、牡丹、滿州等區域消費滿500元，即可憑發票或收據至溫泉公園旅遊服務中心兌換活動周邊（每人限換一次，數量有限、換完為止）。

另加碼與「屏東GO購」平台合作，凡消費上傳發票即可抽獎，有機會抱回「溫泉季限定周邊、價值5萬元的黃金、iPhone、小V鍋與電子衣櫥」等大獎，歡迎大家把普發一萬補助金變成最幸福的冬季旅程，消費滿額送周邊紀念品等多樣活動相關活動訊息請上「屏東旅遊網」及「屏東go好玩」臉書查詢，並歡迎下載「屏東GO 好玩」、「屏東ㄟ公車」APP 掌握第一手活動訊息及接駁車交通資訊。