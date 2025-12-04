屏東風域祭 「半島海風」明壓軸登場

記者古可絜／綜合報導

2025屏東風域祭四季壓軸場「半島海風」，將於明日起一連2日在牡丹鄉旭海旅遊資訊站登場。活動結合旭海觀音鼻自然保留區阿塱壹古道、海岸風情與文化地景與在地風味市集，帶領民眾走進臺灣東南海岸的盡頭，從旭海旅遊資訊站啟程，穿越沙灘與草原，走入一條腳步與風聲交織的朝聖路徑。

分享旭海自然面貌與人文饗宴

屏東縣政府表示，連續2日屏東風域祭「半島海風」，串聯傳統海洋文化，包括旭海海祭場域、旭海沙灘、旭海草原、海廢行動點位與舊名瑪查蘭（macaren）牡丹灣，完整收攏旭海自然面貌與人文脈絡。

屏東風域祭不僅是自然風景與歷史人文的饗宴，更是一場結合在地文化與風味的風土節慶，風域市集匯集來自屏東各地的職人手作、美食攤位，以及特色文創商品，「風之聲音樂會」邀請來自在地的歌手們帶來一場場溫暖療癒的音樂盛宴。

訴說屬於屏東的風土故事

其中「追風定向尋寶」規劃3項極具在地感與創造力的免費體驗活動，邀請民眾透過手作、行動與記憶，將土地轉化為生活的一部分。在「海色流動」工作坊中，旅人將藍染布袋，捕捉海浪與陽光的交會痕跡；「浪花記憶」則以熱縮片畫出心中的旭海意象，留下屬於自己的吊飾紀念；而「海洋行動」則化身為環保實踐場，只要撿拾500克海廢，便能兌換限定小禮，還有機會抽中超可愛數量限定「有隻兔子」IP公仔娃娃。

屏東縣政府交通旅遊處指出，歷經四季，每一場活動都訴說著一段屬於屏東的風土故事，隨著最終場在旭海展開，牡丹旭海的地理位置雖遠，卻保有最純粹的文化與地景，是推動永續觀光、深度旅行的關鍵節點，邀請民眾報名參與，走入最靠近海的那條朝聖之路。

<2025屏東風域祭四季壓軸場「半島海風」，將於12月6、7日在牡丹鄉旭海旅遊資訊站登場。（屏東縣政府提供）